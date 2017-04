Britų policija skelbia išaiškinusi teroristinį sąmokslą

Penktadienį britų policija pranešė užkirtusi kelią teroristiniam sąmokslui. Per ginkluotą reidą į namą šiauriniame Londone buvo sulaikyti šeši asmenys ir sužeista moteris, informuoja Reuters naujienų tarnyba.

Su terorizmu kovojančio policijos padalinio vyresnioji koordinatorė Neil Basu informavo žurnalistus, kad per operaciją sulaikyt šeši asmenys, o per reidą viename Londono name kontrterorizmo pareigūnai naudojo ir ašarines dujas.

Ketvirtadienį vakare buvo pašauta į trečią dešimtmetį įžengusi moteris. N. Basu teigimu, buvo atliekamos kratos, policija mano užkirtusi kelią grėsmei.

Į klausimą, ar policija sutrukdė aktyviam sąmokslui, N. Basu atsakė: „Taip.“

N. Basu informavo, kad ketvirtadienio naktį prie ministrės pirmininkės Theresos May biuro sulaikytas vyras su peiliais tebėra policijos areštinėje.