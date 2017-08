Britų parlamentaras gavo su plyta į veidą

Parlamentaras nutarė juos sudrausminti.

„Sušaukiau, kad jie važiuotų iš čia ir pagrasinau iškviesti policiją“, – sakė S. McCabe'as.

Tuomet vienas iš motociklininkų pravažiuodamas sviedė į parlamento narį plytą, kuri pataikė vyrui į veidą.

Tonight nursing a very sore&swollen face. I was struck with a brick by a motorbike thug in Greenford Rd. Have given full statement to police pic.twitter.com/lHXGsA7xhP

— Steve McCabe (@steve_mccabe) July 31, 2017