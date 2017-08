Tai premjerė pareiškė pasirodžius pranešimams, kad ji ketina atsistatydinti, kai Britanija 2019-aisiais pasitrauks iš Europos Sąjungos.

Interviu televizijai „Sky News“ Th.May sakė, jog „šie pranešimai yra visiškai nepagrįsti“.

„Ėmiausi to ilgam“, – pridūrė ji.

Th.May birželį netikėtai sušaukė pirmalaikius visuotinius rinkimus, siekdama padidinti netvirtą Konservatorių partijos daugumą parlamente ir užsitikrinti stipresnes savo pozicijas prie „Brexit“ derybas. Susiję straipsniai: Britanijoje 100 ES piliečių per klaidą išsiųsti perspėjimai apie deportavimą Antrasis „Brexit“ derybų etapas gali prasidėti ne anksčiau kaip gruodį

Tačiau šis ėjimas nepasiteisino – konservatoriai prarado daugumą ir dabar priversti kliautis Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP) parama.

Britų visuomeninio transliuotojo BBC paklausta, ar ketina vesti Konservatorių partiją į būsimus rinkimus, kurie turėtų vykti 2022 metais, premjerė atsakė: „Taip. Ketinu čia būti ilgą laiką“.

„Ir tai yra nepaprastai svarbu. Aš ir mano vyriausybė dirbame ne tik dėl „Brexit“. Dirbame dėl šviesesnės Jungtinės Karalystės ateities“, – sakė Th.May per vizitą Japonijoje.

„Mano tikslas yra ne tik geras „Brexit“ susitarimas. Taip pat noriu užtikrinti, kad „globali Britanija“ užimtų savo vietą pasaulyje, prekiautų visame pasaulyje. Turime kovoti su neteisybės apraiškomis šalies viduje, kad ateityje turėtume stipresnę, globalesnę ir teisingesnę Britaniją“, – sakė ji.

Th.May gali sulaukti nemenko spaudimo rugsėjį vyksiančiame metiniame Konservatorių partijos suvažiavime.

Kai kurie konservatorių parlamentarai reiškia nepasitenkinimą Th.May vadovavimu visuotinių rinkimų kampanijai, per kurią partija iššvaistė viešosios nuomonės apklausose turėtą didžiulį atotrūkį nuo opozicinės Leiboristų partijos.

