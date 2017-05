Britanijos premjerė sustiprino savo pozicijas vietos valdžios rinkimuose

Theresa May

Pirmieji rezultatai, paskelbti 6 val. vietos (8 val. Lietuvos) laiku, parodė, kad valdančioji Konservatorių partija smarkiai sustiprino savo pozicijas, nugalėjo opozicinę Leiboristų partiją ir antieuropietiškų pažiūrų Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partiją (UKIP).

Rinkėjai iš Anglijos, Škotijos ir Velso ketvirtadienį atidavė savo balsus ir rinko beveik 5 tūkst. naujų tarybos narių. Vietos valdžios rinkimai vyko artėjant netikėtai paskelbtiems birželio 8-osios visuotiniams rinkimams ir vykstant aršioms diskusijoms dėl būsimo šalies išstojimo iš Europos Sąjungos.

Nors panašiuose rinkimuose didžiausią įtaką turi vietinės problemos, praėjusį mėnesį Th. May priimtas sprendimas sušaukti pirmalaikius visuotinius rinkimus lėmė, kad ji pati ir „Brexit“ ketvirtadienį buvo įsirėžę į rinkėjų sąmonę.

Premjerė demonstravo, kad ji gali pasiūlyti pačią stabiliausią lyderystę, ir pasirūpinti šalimi per artėjančius dvejus metus, kai vyks sudėtingos „Brexit“ derybos. Be to, vietos valdžios rinkimų išvakarėse ji nusitaikė į Briuselį.

Kalbėdama šalia savo rezidencijos Dauningo gatvėje trečiadienį Th. May apkaltino Briuselį griežtinant savo poziciją per pareiškimus, skelbiamus „specialiai pasirinktu laiku, kad būtų paveikti visuotinių rinkimų rezultatai“.