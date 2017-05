Britanijos leiboristai pristato „radikalią“ rinkimų programą

Leiboristų lyderis Jeremy Corbynas šią programą, pristatomą prieš ateinantį mėnesį vyksiančius parlamento rinkimus, vadina „radikalia ir atsakinga“.

Jo teigimu, per pastaruosius septynerius konservatorių vyriausybės darbo metus valdžia rūpinosi „turtingaisiais, elitu ir asmeniniais interesais“.

„Ji (programa) pakeis mūsų šalį“, – pareikš J. Corbynas per partijos rinkimų programos pristatymą Anglijos šiaurės vakariniame Bradfordo mieste.

Jo kalbos ištraukas iš anksto paskelbė Leiboristų partijos spaudos tarnyba.

„Ji ves mus per „Brexit“ ir užtikrins, kad pirmiausia bus rūpinamasi darbo vietų išsaugojimu“, – sakys J. Corbynas.

Rinkimų programoje turėtų būti pažadas nuo 40 iki 45 proc. padidinti pajamų mokestį per metus uždirbantiems nuo 80 tūkst. svarų (94 tūkst. eurų) iki 150 tūkst. svarų, rašo laikraščiai „The Times“ ir laikraštis „The Daily Telegraph“.

Dabartinis 40 proc. mokesčio tarifas taikomas gyventojams, uždirbantiems nuo 31 500 iki 150 tūkst. svarų per metus.

Taip pat numatoma nustatyti naują didžiausią pajamų mokesčio tarifą, kuris siektų 50 procentų.

Leiboristai sakė, kad papildomos lėšos, gautos padidinus pajamų mokestį, būtų panaudotos investuoti 6 mlrd. svarų į Britanijos nacionalinę sveikatos priežiūros sistemą.

Jie taip pat pažymėjo, kad pajamų mokesčio didinimas paveiks tik 5 proc. dirbančiųjų.

„The Guardian“ pranešė, kad partija taip pat žada apmokestinti įmones, kurių darbuotojai per metus uždirba daugiau nei 330 tūkst. svarų – jiems būtų taikomas 2,5 proc. tarifas, o gaunantiems virš 500 tūkst. svarų – 5 proc. tarifas.

Remiantis skirtingais šaltiniais, leiboristų rinkimų programoje taip pat numatyta renacionalizuoti geležinkelius, Karališkąjį paštą (Royal Mail) ir vandentiekio bendroves.

Partija taip pat žada iki 2022 metų pelno mokesčio tarifą padidinti iki 26 proc. ir įvesti vadinamąjį Robino Hudo mokestį finansiniams sandoriams.

„Tai programa, pakeisianti mūsų valstybės prioritetus, kad svarbiausi būtų daugumos interesai“, – ketina pasakyti J. Corbynas.

„Tai vilties programa. Torių kampanija, priešingai, grindžiama vienu žodžiu – baimė“, – tvirtins jis.

Vyriausybės vadovės Theresos May Konservatorių partija suskubo pažerti kritikos leiboristų planui. Pasak torių, ši programa yra „absurdiška“ ir tinkamai nepagrįsta skaičiavimais.

„Už J. Corbyno chaosą mokės paprasti dirbantieji“, – sakė iždo vyriausiasis sekretorius Davidas Gauke'as.

Leiboristai viešosios nuomonės apklausose smarkiai atsilieka nuo konservatorių. Daugelis analitikų pažymi, kad prie to nemažai prisidėjo tai, kad leiboristų lyderis J. Corbynas neturi aiškaus kurso dėl „Brexit“.