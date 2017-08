Bandomajame projekte dalyvauti sutinkančioms šeimoms siūlomos nuolaidos maisto produktams ar sporto prekėms įsigyti, narystei sporto centruose ar kulinarijos mokymo kursuose su sąlyga, jog bus nuosekliai laikomasi siūlomų sveikos gyvensenos skatinimo priemonių. Jų vykdymas būtų kontroliuojamas per mobiliąsias programėles. Galima „premija“ – nuolaidos sveikatos draudimo įmokoms.

Projekte numatyta įrengti treniruoklių aikštelių po atviru dangumi, dalį šaligatvių atskirti bėgiojimui, o nekilnojamojo turto projektų vystytojus - įpareigoti naujų namų savininkams neatlygintinai suteikti dviračių, kad „sumažėtų poreikis naudotis automobiliais bei būtų populiarinamas dviračių sportas“.

Trumpai tariant, žinyba skelbia karą „lovos režimo“ gyvensenai ir yra pasiryžusi skatinti tuos, kas sieks gerinti savo fizinę formą. Susiję straipsniai: Be vardų ir pavardžių: mįslinga Šaltojo karo laikų šnipo istorija

Projektas bus išbandytas dešimtyje Didžiosios Britanijos miestų.

Oficialioji statistika rodo, jog kas penktas pirmaklasis Didžiojoje Britanijoje turi viršsvorio, o nutukimas kelia problemų jau kas trečiam mokyklą baigiančiam vaikui. Be to, britai nėra linkę miklinti kojas – pėsčiomis kasdien įveikiamas tik 10 minučių trukmės atstumas.











