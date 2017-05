Britai padės Lenkijai tirti prezidento Kaczynskio lėktuvo katastrofos priežastis

Per pastaruosius du mėnesius su džihadistais kovojančios koalicijos Sirijoje ir Irake vykdytus antskrydžius žuvo trys aukšto rango džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) karo vadai ir karinių operacijų planuotojai, penktadienį Pentagono išplatintame pranešime informavo minėtoji koalicija, skelbia naujienų agentūra „Reuters“.

Per JAV vadovaujamos koalicijos antskrydžius džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kontroliuojamame Sirijos rytiniame Majadino mieste penktadienio rytą žuvo mažiausiai 80 žmonių, IS kovotojų artimųjų, nurodė konfliktą stebinti nevyriausybinė organizacija.