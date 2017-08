Brigitte vasara: 25 metais vyresnė žmona jau spėjo nustelbti Prancūzijos prezidentą

Neseniai per interviu žurnalui „Elle“ (tai buvo pirmasis tokio masto pokalbis su žurnalistais po to, kai E. Macronas buvo išrinktas Prancūzijos prezidentu), B. Macron pareiškė, kad Eliziejaus rūmuose atliks „neoficialų“ vaidmenį. „Jeigu kada nors mano buvimas ir veiksmai ims trukdyti ar kelti problemų, nepastebimai pasitrauksiu į antrą planą“, – sako pirmoji Prancūzijos ponia.

Nors B. Macron nuolat akcentuoja diskretiškumą, abejojančių, kokio vaidmens ji imsis, labai nedaug.

Prezidento rinkimų kampanijos metu ji visur ir visada lydėjo mylimą vyrą, kai sutuoktinis ėjo ekonomikos reikalų ministro pareigas, ji taip pat renginiuose sėdėdavo pirmosiose eilėse ir turėjo nuomonę visais klausimais priimant šaliai svarbius sprendimus. Eliziejaus rūmuose ji vadovauja penkių asmenų komandai, o jos kabinetas – aukštu žemiau nei vyro, tad Brigitte ir toliau galės be problemų būti bene artimiausia sutuoktinio patarėja.

Dabar, kai ši žavi moteris pagaliau atsidūrė dėmesio centre, kurio yra verta, ji gali pasitarnauti kaip itin galingas politinis ginklas nukreipiant visuomenės dėmesį tais atvejais, kai prezidentas susiduria su problemomis.

Panašu, kad tai jau vyksta. Prieš poros atostogas Marselyje populiarumo reitingui ėmus kūliais ristis žemyn, Brigitte atsidūrė žiniasklaidos dėmesio centre su oficialių pareigų klausimu. Tema buvo vystoma kone visą vasarą, o finaliniu akcentu tapo minėtasis interviu žurnalui „Elle“.

Sėkmingai nukreipę šalies žmonių dėmesį, E. Macrono komandos žmonės suderino paskutines darbo santykių reguliavimo reformos detales, kurios jau rugsėjį virs dekretu.

E. Macrono prezidentinė taktika, kai, prezidentui atsitraukus, iš antrojo plano į pirmąjį drąsiai įsiveržia žmona, gali būti labai naudinga ateinančius kelis mėnesius, kurie tikrai nebus labai lengvi.

„Ji tikrai neturi ambicijų imtis pirmosios eilės politinio vaidmens, tačiau, jeigu gali tokiu būdu pasitarnauti prezidentui, ji neabejotinai tai ir darys“, – pareiškė vienas iš Prancūzijos pirmosios ponios padėjėjų.

Dėmesio centre

Kai prancūzai prieš trejus metus pradėjo vis labiau atkreipti dėmesį į B. Macron, kone visos istorijos buvo apie jos ir vyro santykius.

Prancūzai negalėjo nesidomėti mokytoja, dėl meilės buvusiam mokiniui palikusia vyrą, kuriam pagimdė tris vaikus. Juk pora susipažino dar tada, kai E. Macronui buvo vos 15 metų.

Pirmieji dabartinės pirmosios Prancūzijos ponios žurnalų viršeliai, kuriuos papuošė nuotraukos, kuriose B. Macron eina paplūdimiu, rinkimų kampanijoje atliko labai svarbų vaidmenį.

Tuo metu E. Macrono oponentai skleidė gandus dėl esą netradicinės būsimojo prezidento seksualinės orientacijos.

Nuo tada, kai E. Macronas atėjo į valdžią, žiniasklaida iš jo ir žmonos santykių tokio burbulo nebepučia. Panašu, kad visuomenė ne tik susitaikė su faktu, kas tapo šalies pirmąja ponia, bet ir ją pamilo.

Brigitte vasara prasidėjo liepą, kai Paryžiuje lankėsi Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas su žmona Melania. JAV prezidento pastabos apie ponios Macron išvaizdą, esą ji „puikios formos“, tik dar stipriau D. Trumpui prilipdė ir taip tvirtai besilaikančią pagyvenusius žmones diskriminuojančio seksisto etiketę.

Nepaisant to, pasaulis vėl atkreipė dėmesį į Brigitte ir Prancūzijos prezidento bei JAV vadovo ir jo sutuoktinės amžiaus skirtumą.

Skiriasi ne tik amžius, bet ir pati situacija. Daugybę metų švietimo srityje dirbusi B. Macron aktyviai dalyvavo vyro karjeroje ir labai daug prisidėjo prie jo iškilimo. M. Trump – tiesiog sutuoktinio tąsa, neatliekanti absoliučiai jokio politinio vaidmens.

Macronų susitikimas su Trumpais paskatino žiniasklaidą dar kartą atkreipti dėmesį į Prancūzijos prezidento žmoną. Jos vilkėta balta „Louis Vuitton“ suknelė (tokių ji turi keletą, skirtingų spalvų) tapo daugybės straipsnių apie prancūzių eleganciją įkvėpimo šaltiniu. Taigi B. Macron neoficialiai apsiėmė eiti ir mados ambasadorės pareigas.

„Kiekvieną kartą, kai lankausi užsienyje, sulaukiu klausimų, ką vilkiu. Tai menas, tikrų tikriausias menas, ir esu labai laiminga, galėdama prisidėti prie jo matomumo“, – apie madą yra sakiusi Prancūzijos prezidento žmona. Po kelių savaičių didžiausioje savo parduotuvėje Paryžiuje H&M pradėjo prekiauti marškinėliais, ant kurių rožinėmis raidėmis buvo parašytas E. Macrono žmonos vardas.

Marškinėliai išgraibstyti vos per dieną, tad „Brigitte“ kampaniją nuspręsta pratęsti mėnesiui.

Vasarą visa šalis kalbėjo ne vien apie B. Macron stilių, bet ir norą oficialiai įteisinti jos pareigas Prancūzijos valdžios struktūroje.

Nors jokio oficialaus bandymo pirmosios ponios statutą apibrėžti šalies konstitucijoje ir nebuvo, internete aktyvuota peticija prieš tokią iniciatyvą. Ją pasirašė per 250 tūkst. žmonių. Nieko keisto, kad Macronai skubiai atsisakė šios minties. Nepaisant to, per interviu „Elle“ B. Macron dar kartą akcentavo, kad jos vaidmuo žymiai svarbesnis nei ankstesnių prezidentų žmonų, nes ji savo personalui turi atskirą biudžetą, kurio naudojimo ataskaitos bus prieinamos visuomenei.

Kai pirmoji Prancūzijos pora ištrūko trumpų (slaptų) atostogų į Marselį, ten žmonės pirmiausia pastebėjo ne prezidentą, o žaviąją Brigitte – pirmąją ponią, kuriai priklausė 2017 metų Prancūzijos vasara.