Betliejuje D. Trumpas susitiks su Palestinos lyderiu

Mažiausiai 19 žmonių žuvo per tragišką teroro išpuolį Mančesterio koncertų salėje atlikėjos Ariana Grande koncerto metu. Sprogimas nugriaudėjo maždaug 22:35 vietos. Tikslios sprogimo detalės kol kas neaiškios. Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May sakė, kad „jos mintys yra su nukentėjusiais per šį siaubingą teroro aktą“.