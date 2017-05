Nuo benamių iki didvyrių: už Mančesterio sprogimo aukų gelbėjimą žmonės dviems vyrams aukoja įspūdingas sumas

Jis su siaubu prisimena, kaip iš arenos pasipylė vaikai krauju plūstančiais veidais. Jie bėgo už nugaros palikdami be gyvybės ženklų tįsančius kūnus, užgultus isterijos ištiktų motinų.

Kitas benamis, Chrisas Parkeris, tuo metu, kai nugriaudėjo sprogimas, sako prašęs išmaldos arenos fojė. Jis labai vaizdžiai papasakojo, kaip teko nešti nuo tėvų pasimetusią jauną merginą, kuri per sprogimą neteko abiejų kojų.

Kadaise mūrininku dirbęs, o dabar gatvėje gyvenantis S. Jonesas savo poelgio žygdarbiu anaiptol nelaiko.

His name is Stephen Jones. U're probably wondering who that is bc he's being defined by his economic status. He's another hero.#Manchester pic.twitter.com/AXQ2hy5oAy

