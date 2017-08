Baltarusijoje pramanyta valstybė agresorė internete sukėlė tikrą pašaipų cunamį

Minskas sako, kad per „Zapad 2017“ pratybas bus vaidinamas konfliktas su išgalvotu sukilėlių regionu Veišnorija, tariamai, esančiu vakarų Baltarusijoje ir remiamo kaimyninių Europos valstybių. Didžiulės pratybos vyksiančios rugsėjo 14-20 dienomis kelia nerimą NATO narėms rytų Europoje, kurios baiminasi didėjančios Rusijos agresijos. Tačiau Baltarusijoje į pramanytą sukilėlių regioną reaguojama su džiugia pašaipa, tūkstančiai vietinių gyventojų net juokais pateikė paraišką gauti išgalvotos valstybės pilietybę. © Twitter nuotr. Susiję straipsniai: Atskleistas pratybų „Zapad“ scenarijus: Lietuvai teko agresorės vaidmuo keistu pavadinimu NATO į Rusijos karines pratybas siunčia tris stebėtojus, bet norėtų daugiau Išgalvota atsiskyrėlė valstybė priskirta apimti tą buvusios Sovietų Sąjungos šalies regioną, kuriame gyvena daug etninių lenkų, o didžiuma gyventojų yra katalikai. 1994 metais šis regionas rinkimuose nerėmė ilgamečio šalies prezidento Aleksandro Lukašenkos. Baltarusiai sukūrė netikrą maištaujančios valstybės užsienio reikalų ministerijos paskyrą ir „Wikipedia“ puslapį, kuriame valstybės viena pagrindinių religijų nurodyta esanti pastafarizmas. Veišnorijos užsienio reikalų ministerijos „Twitter“ paskyroje paskelbta, kad valstybė priima pilietybės prašymus, ir per atskirą tinklalapį susilaukė apie tris tūkstančius tokių paraiškų. Pasak „oficialaus pareiškimo“, paskelbto fiktyvioje paskyroje tviteryje, Veišnorija yra „diplomatiška šalis be Lukašenkos, be rusų kariuomenės, ir kuri yra draugiška su savo kaimynėmis vakaruose“. Išgalvotos valstybės pavadinimas, matyt, sugalvotas pagal lietuvišką pavardę Vaišnoras, reiškiančią „vaišingasis“, pažymi Baltarusijos žiniasklaida. Politologas Pavelas Usovas sako, kad padidėjęs susidomėjimas šia pramanyta šalimis susijęs su tais gyventojais, kuriems įgriso juos smaugianti Aleksandro Lukašenkos sovietinio tipo valdžia. „Baltarusiams Veišnorija – tai svajonė apie normalią šalį“, – parašė P.Usovas feisbuke. Karinės pratybos „Zapad-2017“ kelia nerimą Vakarams, Lietuvai tvirtinant, kad jose gali dalyvauti iki 100 tūkst. karių, o NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas reikalauja skaidrumo iš Rusijos ir Baltarusijos. Šias pratybas Rusija vadina „grynai gynybinėmis“, ir sako, kad jose dalyvaus tik 12 700 karių. Maskvos ir Vakarų santykiai nusmuko iki žemiausio po šaltojo karo taško, kai Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą ir remia separatistų maištą Ukrainos rytuose.











