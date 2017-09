„Šios paskolos sutartis bus pasirašyta laiku. Pinigus tikimės gauti šį mėnesį“, – žiniasklaidai sakė Vladimiras Amarinas. Rusijos vyriausybė rugpjūtį patvirtino 700 mln. JAV dolerių valstybinės paskolos Baltarusijai tarpvyriausybinės sutarties projektą, Finansų ir Užsienio reikalų ministerijas nurodydama užbaigti derybas su Baltarusija ir pasirašyti šią sutartį. Paskola suteikiama 10 metų laikotarpiui už kintamas palūkanas, kurias sudarys šešių mėnesių LIBOR plius marža, susieta su Rusijos euroobligacijų pajamingumu. Paskola skiriama Rusijos anksčiau Baltarusijai suteiktoms paskoloms refinansuoti. Dėl jos iš esmės susitarta per balandį vykusį Rusijos ir Baltarusijos prezidentų susitikimą.

