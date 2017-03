Baisiausio Rusijos maniako istorija: dorovės mokė kraupiai žudydamas ir išniekindamas savo aukas

Naujojo tyrimo detalės slepiamos. Žinoma tik tai, kad naujieji epizodai apima laikotarpį nuo 1992 iki 2010 metų. Anksčiau buvo manyta, kad M. Popkovas žudė nuo 1994 iki 2000 metų. Jeigu jo kaltė bus įrodyta, jis taps kruviniausiu serijiniu žudiku šiuolaikinės Rusijos istorijoje, nes Rostovo žudiko ir prievartautojo Andrejaus Čikatilos sąskaitoje buvo 53 įrodytos žmogžudystės.

„Meduza“ žurnalistė Saša Sulim nuvyko į Angarską, norėdama papasakoti „Angarsko maniako“ ir jį gaudžiusių pareigūnų istoriją.

Ryte vaikščiojo būriais, vakare važinėjo taksi

2016 metais 40 kilometrų nuo Irkutsko esančio Angarsko gyventojai atšventė miesto 65-ąsias įkūrimo metines. Sovietiniais metais ši gyvenvietė buvo vadinama „Pergalės pagimdyta“, mat jos statyba prasidėjo iškart po Antrojo pasaulinio karo. Pirmuosius pastatus statė Angarlago – netoli būsimojo miesto, skirto Baiklo-Amūro magistralei statyti, esančio lagerių komplekso – kaliniai.

Iki 1990 metų Angarską supo kalėjimai: prie keturių pataisos kolonijų prisidėjo dar tardymo izoliatorius ir nepilnamečių pataisos kolonija. Išėję į laisvę kaliniai dažnai likdavo Angarske: vieni dar kalėdami mieste susirasdavo žmoną, kiti paprasčiausiai neturėdavo daugiau kur važiuoti.

Subyrėjus Sovietų Sąjungai Angarske, kaip ir daugelyje Rusijos miestų, prasidėjo kriminaliniai karai. Nusikalstamos grupuotės – 260 tūkstančių gyventojų turinčiame mieste jų buvo apie dešimt – pradėjo atvirą tarpusavio kovą. Daugelis nusikaltimų, tai yra žmogžudysčių ar ginkluotų apiplėšimų, neištirti iki šios dienos.

Russian serial killer Mikhail Popkov has an estimated 29+ victims who he axed, stabbed or strangled to death pic.twitter.com/H9A6ppW3tX— serial killers (@MurderFactFiles) May 4, 2016