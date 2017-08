Baiminasi Malaizijos lėktuvo tragedijos scenarijaus virš Japonijos jūros

Praėjusį penktadienį išbandyta Šiaurės Korėjos tarpkontinentinė balistinė raketa, kuri, pasak pačių šiaurės korėjiečių, yra pajėgi pasiekti net JAV, galėjo sukelti tragediją, nes praskrido netoli tos vietos, kur visai neseniai skrido keleivinis lėktuvas.

Kaip teigia Japonijos kariuomenės atstovai, šiaurės korėjiečių paleista raketa nukrito maždaug už 150 kilometrų nuo Okuširi salos apie 11.27 val. vietos laiku. Remiantis portalo flightaware.com informacija, aviakompanijos „AirFrance“ lėktuvas nuo tos vietos buvo nutolęs vos per 100 kilometrų, arba per septynias minutes skrydžio (lėktuvo greitis tada buvo apie 914 kilometrų per valandą).

Šiaurės Korėja plečia savo raketų bandymų lauką vis toliau nuo savo rytinės pakrantės, giliau į Japonijos jūrą.

Šiaurės Korėjos paleista raketa pasiekė 3,700 km aukštį prieš nukrentant į jūrą netoli Okuširi salos. Keleiviniai lėktuvai paprastai skrenda maždaug 9,000 – 12,000 m aukštyje.

Trečiadienį aviakompanija „AirFrance“ pareiškė, kad „Šiaurės Korėjos raketų testavimo zonos niekaip nesusisiekia su skrydžių keliu, kuriuo skrido lėktuvas. Nebuvo jokių mums žinomų incidentų“.

„Air France“ nuolat analizuoja potencialiai pavojingas skrydžių zonas ir pakeičia skrydžių planus atitinkamai“, - sakoma pareiškime.

2014 metų liepos mėnesį konflikto draskomoje Rytų Ukrainoje raketa numušė „Malaysia Airlines“ lėktuvą. Katastrofos metu žuvo visi 298 lėktuvu skridę žmonės. Tragedijos tyrimo išvados rodo, kad lėktuvas „Boeing 777“ buvo numuštas iš Rusijos atgabenta raketa.