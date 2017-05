Austrija nori pakeisti Šengeno sienų taisykles

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas ketvirtadienį perspėjo, kad triukšmas dėl „Brexit“ baigsis tuo, kad taps „neįmanomos“, kai Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May apkaltino Briuselį kišimusi į Britanijos rinkimus.

Mažiausiai 30 žmonių buvo sužeisti, trys iš jų – sunkiai, ketvirtadienį per sprogimą nuodingų cheminių atliekų perdirbimo gamykloje prie Madrido, be to teko evakuoti žmones iš šalia esančių mokyklų, pranešė pareigūnai.