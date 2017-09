Incidentas įvyko sekmadienį Alis Springso mieste per „Red Centre NATS“ renginį. Žiūrovų užfiksuotuose vaizdo įrašuose matyti, kaip degančio kuro liepsnos iš dideliu greičiu ratais besisukančio automobilio pasiekia minią. „Šiuo metu dvylika pacientų gydomi Alis Springso ligoninėje. Vieno paciento būklė kritinė, o likę vienuolika yra sunkios, bet stabilios būklės“, – teigiama organizatorių pranešime. „Tai labai apmaudi situacija. Visiems nukentėjusiesiems teikiama reikiama pagalba“, – priduriama jame. Renginys „Ultimate Festival of Wheels“ į Vidurio Australiją vienam savaitgaliui sutraukia tūkstančius automobilių sporto aistruolių. Po šio incidento organizatoriai nutraukė renginį, o įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai ir ugniagesiai. A dozen spectators have been severely burned when petrol ignited at a car festival in Alice Springs. https://t.co/GlujMlh7OX #7News pic.twitter.com/0FB1AjrX4t

