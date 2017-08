Prognozuojama, kad audra silpnės ir toliau slinks į šiaurę.

„Harvey“ į sausumą sugrįžo maždaug 8 km į vakarus nuo Kamerono, jos vėjų greitis siekė 72 km per valandą.

NHC meteorologas Dennisas Feltgenas antradienį sakė, kad kai „Harvey“ sugrįš į krantą, tai bus „pradžios pabaiga“.

„Harvey“ turi atnešti daug lietaus į Luizianą ir nuslinkti į Arkanzasą, Tenesį, dalį Misūrio, kur taip pat gali kilti potvynių.

Pasak D.Feltgeno, dar daug gyventojų keliose valstijose „pajus audros poveikį“.

Pirmą kartą „Harvey“ sausumą pasiekė penktadienį, Teksase, kaip 4-osios kategorijos uraganas.

