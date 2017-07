Atsistatydino į skandalą įsivėlusi Japonijos gynybos ministrė

Šis jos žingsnis yra skaudus smūgis premjerui Shinzo Abe, kurio populiarumas pastarosiomis savaitėmis taip pat smarkiai sumažėjo dėl virtinės skandalų.

„Nusprendžiau atsistatydinti ir gynybos ministrės pareigų, – per spaudos konferenciją sakė T. Inada. – Įteikiau atsistatydinimo raštą ministrui pirmininkui, ir jis buvo priimtas.“

T. Inada, svarbi Sh. Abe patikėtinė, laikosi panašių griežtai nacionalistinių pažiūrų, kaip ir premjeras. Gynybos ministre ji buvo paskirta 2016-ųjų rugpjūtį; tuo metu prognozuota, kad T.Inada ilgainiui gali tapti vyriausybės vadove.

Vis dėlto trumpiau nei metus trukusį jos vadovavimą Gynybos ministerijai temdė kontroversijos, įskaitant griežtėjančią kritiką dėl ministrės elgesio su ataskaitomis, teiktomis Pietų Sudane misiją atliekančių Japonijos taikdarių, rodančių blogėjančią saugumo padėtį.

Sh. Abe, 2012 metų gruodį antrąkart tapęs premjeru ir žadėjęs atnaujinti sąstingio apimtą Japonijos ekonomiką, nukentėjo nuo skandalų ir riktų, susijusių su jo valdančiosios Liberalų Demokratų partijos (LDP) nariais.

„Iš širdies gelmių atsiprašau dėl šios padėties, dėl kurios atsistatydina ministrė“, – Sh. Abe sakė žurnalistams, T.Inadai paskelbus apie pasitraukimą.

„Visa atsakomybė už kabineto ministrų paskyrimą tenka man, ministrui primininkui“, – pabrėžė Sh. Abe ir pridūrė, kad jis „privaląs rimtai priimti griežtą žmonių kritiką“.

Pastaruoju metu premjeras buvo kaltinamas, kad nederamai protegavo vieno savo draugo verslo reikalus, nors Sh. Abe šiuos kaltinimus griežtai neigia.

„Griežta kritika“

Sh.Abe vyriausybės populiarumo reitingai vasarą smarkiai nusmuko. Be to, rinkėjai nubaudė LDP per anksčiau šį mėnesį vykusius Tokijo vietos valdžios rinkimus.

Partija patyrė skaudų pralaimėjimą per rinkimus į sostinės savivaldos tarybą. Analitikai šią nesėkmę laiko visuomenės nepasitenkinimo Sh. Abe vyriausybės „arogancija“ ženklu.

LDP prarado daugiau kaip pusę vietų, o šie rezultatai laikomi atspindinčiais visos šalies politines nuotaikas.

Kaip pranešama, Sh. Abe ateinančią savaitę ketina pertvarkyti savo kabinetą ir įkvėpti vyriausybei naujos gyvybės.

Kol vadovavo Gynybos ministerijai, T.Inada buvo palankiai vertinama konservatyviojo sparno, bet sulaukė kritikos šalyje ir užsienyje, kai gruodį pasimeldė prieštaringai vertinamoje Tokijuje esančioje Jasukunio šventykloje. Šis incidentas įvyko kitą dieną po Sh. Abe simbolinio susitaikymo vizito Perl Harbore.

Jasukunio šventykloje pagerbiami milijonai karuose žuvusių japonų, neišskiriant nė aukšto rango kariuomenės bei politikos veikėjų, nuteistų tarptautinio tribunolo už karo nusikaltimus.

Kelios dienos prieš rinkimus Tokijuje M. Inada ragino rinkėjus palaikyti LDP savo ministerijos ir kariuomenės vardu.

Šis pareiškimas buvo daugelio pasmerktas, o M.Inada galiausiai atsiėmė savo žodžius. Manoma, kad šis ministrės žingsnis buvo itin prasto jos partijos pasirodymo per rinkimus viena iš pagrindinių priežasčių.