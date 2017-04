France24.com prognozuoja, kad suskaičiavus visus balsus E. Macronas surinks 23,7 proc., M. Le Pen – 21,9 proc., J. L. Melenchonas – 19,5 proc., F. Fillonas – 19,7 proc. balsų.

Guardian.co.uk prognozuoja, kad E. Macronas iš viso surinks apie 23 proc. balsų, M. Le Pen – apie 22 proc.

Du daugiausiai balsų surinkę kandidatai pateks į lemiamą antrąjį turą, kuris bus rengiamas gegužės 7 dieną.

Historic moment for France: both traditional mainstream parties appear eliminated in 1st round #frenchelection #Macron 23.7% #LePen 21.7%— Catherine Nicholson (@ACatInParis) April 23, 2017