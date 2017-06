Įvykio vietoje dirba ginkluota policija. Informuojama apie mažiausiai šešis žuvusius ir 48 sužeistųjų. Tarp sužeistųjų yra ir vienas policijos pareigūnas, kuris, kaip skelbia BBC, sužeistas sunkiai, bet ne mirtinai.

Kaip skelbia vietos žiniasklaida, į įvykio vietą policija po pranešimo apie išpuolį atvyko per 8 minutes ir iš karto nukovė teroristus. Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už teroristinį išpuolį, kas, pastebi CNN, ganėtinai keista, mat kitais atvejais atsakomybę teroristinė organizaciją prisimdavo maždaug po valandos ar kelių.

Jungtinės Karalystės (JK) ministrė pirmininkė Theresa May sako, kad „siaubingas incidentas“ šiuo metu vertinimas kaip „teroro ataka“.

Tai jau trečiasis teroro aktas, sukrėtęs JK pastaraisiais mėnesiais. Kovo 22 dieną prie Vestministerio rūmų automobilį vairuojantis vyras užmušė keturis žmones ir dar 50 sužeidė. Gegužės 22 dieną Mančesteryje po dainininkės Arianos Grande koncerto sprogusi bomba nužudė 23 žmones ir sužeidė 116.

Dar du incidentai

Londono policija pranešė, kad ginkluoti pareigūnai taip pat dirba netoli Londono tilto esančiame Boro (angl. Borough) turguje ir Voksholo (angl. Vauxhall) rajone. Apie 3 val. Lietuvos laiku paaiškėjo, kad incidentas Vokshole nėra susijęs su išpuoliais ant Londono tilto ir Boro turguje.

Tuo metu išsigandę žmonės stengėsi kuo greičiau palikti teritoriją, teigė BBC.

Paryčiais Londono policija patvirtino anksčiau žiniasklaidos skelbtą informaciją apie šūvius ir durtines žaizdas Boro turguje.

Londono visuomeninio transporto operatorius BBC informavo, kad centriniame Londone esantis tiltas uždarytas.

Kaip teigė išpuolio metu ant tilto buvusi BBC reporterė Holly Jones, baltą mikroautobusą vairavo vyras, kuris važiavo maždaug 50 mylių per valandą (apie 80 km/h) greičiu.

Nugriaudėjo sprogimai

Netoli Boro turgaus esantis „The Guardian“ žurnalistas apie 3:30 Lietuvos laiku pranešė, kad penkių minučių laikotarpyje girdėjo nuaidint tris sprogimus.

Maždaug po valandos paaiškėjo, kad sprogimai buvo kontroliuojami ir prižiūrimi policijos.

Užpuolikai nukauti

BBC reporteris įvykio vietoje šeštadieni naktį teigė, kad policija ieško trijų įtariamųjų.

Visi aplink Londono tiltą esantys žmonės buvo raginami kuo greičiau iš ten pasitraukti.

Kaip pasakojo keli įvykių liudininkai, užpuolikai turėjo ilgus peilius, kuriais badė aplinkinius žmones.

„Mikroautobusas rėžėsi į žmones, tada iš jo išlipo trys vyrai su ilgais peiliais, 12 colių (30 cm – DELFI) ilgio, ir pradėjo pulti atsitiktinius žmones“, – pasakojo šalia Londono tilto dirbęs taksi vairuotojas, kurį cituoja BBC.

Kaip skelbia policija, iš pradžių manyta, kad teroristai vilkėjo liemenes su sprogmenimis, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai tebuvo imitacija. Pasak vietinės žiniasklaidos, kuri remiasi policijos šaltiniais, policija į įvykio vietą atvyko per 8 minutes nuo iškvietimo ir netrukus nukovė tris užpuolikus.

Išreiškė palaikymą

Į išpuolius Londone sureagavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ jis pareiškė, kad „JAV padarys viską, ką gali, kad padėtų Londonui ir Jungtinei Karalystei. Mes esame su jumis. Telaimina Dievas“.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017