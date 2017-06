Įvykio vietoje dirba ginkluota policija. Informuojama apie bent vieną žuvusįjį.

Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė Theresa May sako, kad „siaubingas incidentas“ šiuo metu vertinimas kaip „potenciali teroro ataka“.

Dar du incidentai

Londono policija pranešė, kad ginkluoti pareigūnai taip pat dirba netoli Londono tilto esančiame Boro (angl. Borough) turguje ir Voksholo (angl. Vauxhall) rajone. Apie 3 val. Lietuvos laiku paaiškėjo, kad incidentas Vokshole nėra susijęs su išpuoliais ant Londono tilto ir Boro turguje.

Tuo metu išsigandę žmonės stengiasi kuo greičiau palikti teritoriją, teigia BBC.

Kol kas nepatvirtina informacija apie šūvius ir durtines žaizdas.

Londono visuomeninio transporto operatorius BBC informavo, kad centriniame Londone esantis tiltas uždarytas.

Kaip teigė išpuolio metu ant tilto buvusi BBC reporterė Holly Jones, baltą mikroautobusą vairavo vyras, kuris važiavo maždaug 50 mylių per valandą (apie 80 km/h) greičiu.

Pranešama, kad bent penki asmenys sužaloti. Juos apžiūri medikai.

Ieškomi trys įtariamieji

BBC reporteris įvykio vietoje teigė, kad policija ieško trijų įtariamųjų.

Visi aplink Londono tiltą esantys žmonės raginami kuo greičiau iš ten pasitraukti.

Kaip pasakojo keli įvykių liūdininkai, užpuolikai turėjo ilgus peilius, kuriais badė aplinkinius žmones.

„Mikroautobusas rėžėsi į žmones, tada iš jo išlipo trys vyrai su ilgais peiliais, 12 colių (30 cm – DELFI) ilgio, ir pradėjo pulti atsitiktinius žmones“, – pasakojo šalia Londono tilto dirbęs taksi vairuotojas, kurį cituoja BBC.

Išreiškė palaikymą

Į išpuolius Londone sureagavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ jis pareiškė, kad „JAV padarys viską, ką gali, kad padėtų Londonui ir Jungtinei Karalystei. Mes esame su jumis. Telaimina Dievas“.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017