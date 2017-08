„Šios kuopelės pajėgumas veikti policijos darbo dėka buvo neutralizuotas“, – spaudos konferencijoje paskelbė regiono vidaus reikalų ministras Joaquimas Fornas.

Katalonijos policijos atstovas Josepas Lluisas Trapero sakė, kad tie 12 kuopelės narių dalyvavo rengiant atakas Barselonoje ir Kambrilse, bet nė vienas iš jų, „įskaitant imamą, neturėjo precedentų, kurie sietų juos su terorizmu“.

Per spaudos konferenciją žurnalistams jis sakė, kad policijos „versija yra ta, kad grupuotė planavo vieną arba kelias atakas su sprogmenimis Barselonos mieste“.

Visgi, J. L. Trapero teigimu, pareigūnai neturi konkrečių įrodymų, kaip grupė jaunuolių iš šalies šiaurės rytinuose esančio Ripolio miesto buvo radikalizuota.

Jų šeimų nariai tvirtino nė neįtarę, kad jų sūnūs, broliai ar pusbroliai prisidėjo prie teroro atakų. Jie sakė esantys sukrėsti, nes jaunuoliai atrodė puikiai integravęsi, turėjo darbus, automobilius, studijavo.

J. L. Trapero patvirtino, kad per sprogimą viename name Alkanaro mieste sužeistas asmuo buvo suimtas ketvirtadienį, praėjus kuriam laikui po Barselonos atakos. Policija mano, kad tame name teroristų kuopelė planavo savo atakas.

Ispanijos policija susiejo tris išnuomotus mikroautobusus su pabėgusiu asmeniu, kuris veikiausiai įvykdė atakas. Sekmadienį pareigūnai pranešė, kad visos šios transporto priemonės buvo išnuomotos panaudojus 22 metų įtariamojo marokiečio Youneso Abouyaaqoubo kreditinę kortelę.

Teigiama, kad šis asmuo vairavo mikroautobusą, kuris įsirėžė į praeivius Barselonos La Ramblos gatvėje.

Šiaurės rytų Ispanijoje tebesitęsia jo didelio masto paieška.

Ispanijoje rasta 120 dujų balionų, galbūt – „vienai arba kelioms“ atakoms Barselonoje

Ispanijos policija sekmadienį pranešė, kad name Alkanare, kur įtariami dviejų šią savaitę šalį sukrėtusių teroro atakų vykdytojai veikiausiai gamino sprogstamuosius užtaisus, surado daugiau kaip 120 dujų balionų „vienai arba kelioms“ atakoms Barselonoje.

„Pradedame aiškiai matyti, kad (tas namas Alkanare) buvo vieta, kur jie ruošė sprogmenis vienai arba kelioms atakoms Barselonos mieste“, – žurnalistams sakė Katalonijos policijos atstovas Josepas Lluisas Trapero.

Per dvi atakas, kai ketvirtadienį ir penktadienį Barselonoje ir netoliese esančiame pajūrio kurorte Kambrilse žmonių minias taranavo automobiliai, žuvo 14 žmonių, o dar per 120 buvo sužeista.

Atakos Barselonoje išvakarėse viename name Alkanare nugriaudėjo sprogimas, kuris, policijos manymu, įvyko įtariamiems džihadistams padarius klaidą.