Asmeninis A. Hitlerio mirties instrumentas parduodamas už įspūdingą sumą

Nacių lyderio asmenis karo laikų telefonas kitą mėnesį bus parduotas aukcione. Tikimasi, kad už jį bus gauta daugiau kaip 400 tūkstančių svarų (465 tūkstančių eurų).

Šis, kaip teigiama, „iš esmės neprilygstamos istorinės reikšmės“ daiktas buvo paimtas iš giliai po Berlynu įrengto „fiurerio bunkerio“. Jis atsirado pas britų kariškį, atvykusį į slaptą bunkerį netrukus po nacių lyderio savižudybės 1945 metų balandį artinantis Rusijos pajėgoms.

Iki tol A. Hitleris intensyviai naudojosi tuo telefonu: įsakmiai dalijo nurodymus koncentracijų stovyklų vadovams, taip pat savo kariškiams, kurie kariavo visame pasaulyje.

Vienas paskutiniųjų skambučių buvo nurodymas už išdavystę nužudyti jo svainį, generolą Hermanną Fegeleiną. Kitas – nurodymas padėjėjams padegti jo apartamentus po to, kai jis ir jo žmona Eva Braun nusižudys.

Telefoną paėmė brigados generolas seras Ralphas Rayneris. Manoma, kad jis buvo vienas pirmųjų ne sovietų karių, įžengusių į Berlyną po Vokietijos kapituliacijos. Jį feldmaršalas Bernardas Montgomery nusiuntė užmegzti ryšį su Rusijos kolegomis Berlyne, kurie jam ir padovanojo apdegusį bei apdaužytą raudoną telefoną.

Telefonas buvo pagamintas Vokietijos elektronikos milžinės „Siemens“, ant jo puikavosi išgraviruota svastika ir A. Hitlerio vardas.

Hitler's phone - used to order millions of deaths - to sell at auction https://t.co/CRZPDvAWg1 pic.twitter.com/oEUErmQiRy— Soniasuponia (@Soniasuponia) February 1, 2017