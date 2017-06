Ar įmanoma nužudyti „Islamo valstybę“?

Nuo pat pradžios tikroji IS valdžia priklausė ne religiniams ekstremistams, tokiems kaip A. B. al Baghdadi, o buvusiems Saddamo Husseino lojalistams, kurie susidėjo su nuteistais džihadistais, kai prieš keliolika metų ir vieni, ir kiti kalėjo amerikiečių administruotuose kalėjimuose Irake. Šie buvę „Baath“ partijos nariai, pasižymintys gebėjimu pritraukti pasaulio dėmesį smurto veiksmais ir turintys neprilygstamų žinių apie Irako visuomenę, išsaugojo IS per sunkmetį, o po to, kai JAV pasitraukė iš Irako, ėmėsi vadovauti grupuotės operacijoms ir pasiekė didelių pergalių.

Dabar, pasak straipsnio autoriaus, beveik visi grupuotei vadovavę „Baath“ partijos aktyvistai ir dauguma jų pavaduotojų yra žuvę. Tai esminis skirtumas tarp IS šiandien ir „Al Qaedos“ 2011 m. – po Osamos bin Ladeno žūties liko daug jo pavaduotojų, kurie užtikrino grupuotės veiklos tęstinumą.

O IS smarkiai nusilpo. Atsižvelgiant į tai, kad Irako pajėgos baigia išvaduoti Mosulą, o Jungtinių Valstijų remiamos pajėgos veržia žiedą aplink IS faktinę sostinę Raką, tik laiko klausimas, kada grupuotė nustos egzistuoti.

Tačiau svarbiausia, kas bus toliau. Viena aišku – tūkstančiai grupuotės kovotojų niekur nepranyks. Kaip ištisos džihadistų kartos iki tol, jie ieškos kitų galimybių sėti smurtą. Kaip rodo ankstesnė „Al Qaedos“ patirtis, teritoriją praradusi grupuotė gali išsaugoti gebėjimą įkvėpti rėmėjus, esančius toli nuo mūšio lauko.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad IS vėliavą perims jos filialų tinklas. Didžiausia iš jų veikia Rytų Libijoje ir turi keletą tūkstančių narių. „Al Qaeda“ yra pavyzdys, kai džihadistų grupuotė iš valstybės užuomazgų persitvarko į pasaulinį tinklą. Būtent taip įvyko po to, kai Afganistane žlugo Talibano valdžia. Tačiau ir čia „Al Qaeda“, kitaip nei IS, turėjo privalumą – išliko nemažai jos vadų, galinčių užtikrinti veiklos tęstinumą ir centralizuotą valdymą. Šiuo metu mažai tikėtina, kad IS padalinių tinklas, kuris nuo pat pradžių nebuvo labai tvirtas, galėtų išlikti, kai Sirijoje ir Irake žlugs „kalifatas“.

Deja, rašo A. H. Soufanas, tai toli gražu ne pabaiga. Artėjanti „kalifato“ gyvavimo pabaiga gali paskatinti kitą pavojingą procesą – grupuočių IS ir „Al Qaeda“ susitaikymą. Ginčas tarp grupuočių visada buvo ideologinis ir asmeninis. Ideologiškai IS teigia atstovaujanti atgimusiam „kalifatui“ ir todėl reikalauja visų musulmonų ištikimybės, kurią „Al Qaeda“ atsisakė deklaruoti. Kai nebeliks „kalifato“, šis ideologinis ginčas taps nebeaktualus.

Asmeniniu lygmeniu IS vadovybė nekenčia dabartinio „Al Qaeda“ vadovo Aymano al Zawahri, nes mano, kad jis yra uzurpatorius. Jie negali atleisti A. al Zawahri už tai, kad jis parėmė „Al Qaeda“ filialo Sirijoje grupuotę „Nusra Front“, kai ši atskilo nuo IS.

Šie mėgsta sakyti, kad jie atstovauja O. bin Ladeno „Al Qaedai“, o ne A. Zawahri „Al Qaedai“. Tačiau gali būti, kad netoli ta diena, kai grupuotės „Al Qaeda“ „emyras“ turės tą pačią pavardę, kaip ir jos steigėjas. 2015 m. paskelbtame garso įraše A. Zawahri pristatė žmogų, kurį jis pavadino liūtu iš grupuotės „Al Qaeda“ kaimenės. Kitas įraše užfiksuotas balsas – trečiąją dešimtį baigiančio O. bin Ladeno sūnaus Hamzos.

Garso įrašuose Hamza savo kalbėsena labai primena tėvą – tas pats prislopintas, tačiau įtampos kupinas balsas, panaši frazeologija. Neseniai „Al Qaeda“ jį ėmė vadinti „šeichu“, taip pabrėždama jo augančią galią. Galbūt svarbiausia yra tai, kad, nors A. Zawahri ir toliau priešinasi IS lyderystei, Hamza stengiasi nesakyti nieko tokio, kas galėtų nepatikti A. B. al Baghdadi šalininkams.

Ir nebūtų netikėta, jei Hamza pakeistų A. Zawahri. Kai „kalifatas“ nueis į praeitį, o grupuotei „Al Qaeda“ vėl ims vadovauti bin Ladenų šeimos atstovas, prie jos gali pradėti jungtis buvę IS kovotojai, turintys nemažai kovinės patirties.

Nepaisant to, ar A. B. al Baghdadi yra gyvas, ar ne, dabartinė IS yra pasmerkta. Tačiau O. bin Ladeno ideologija gyvuos dar ilgai.