Aplink pasaulį keliaujantis prabangus miestas ant vandens: butus įperka tik išrinktieji

Neskubėkite džiaugtis – nė vienas numeris šiame 12-os denių gražuolyje nėra nuomojamas.

Kruiziniame laive – 165 prabangūs butai, studijos kainuoja nuo 3 mln. JAV dolerių, o trijų miegamųjų butai – nuo 15 mln. JAV dolerių. Visi šie prabangūs butai priklauso asmenims, kurie turi turėti mažiausiai 10 mln. JAV dolerių turtą. Be kvietimo į laivą nepateksite – tai tikras išrinktųjų klubas.

Nelengvas plaukiojimas

Kruizinis laivas „Pasaulis“ pastatytas prieš 15 metų. „Iš pradžių dalis laivo priklausė viešbučių tinklui“, – CNN pasakoja kanadietė Lillian Veri, rezidenciją laive turinti jau 10 metų. Šeštas kruizinio laivo aukštas buvo rezervuotas viešbučio numeriams, bet galiausiai šio sumanymo buvo atsisakyta.

Visų butų dizainui turi pritarti specialus komitetas. Nuo 2003 m. laive neliko turistų, ėmė gyventi tik itin turtingi asmenys.

Šis kruizinis laivas – vienintelis pasaulyje, kuriuo plaukioja tik gyventojai, turintys laive savo butus. Visi gyventojai – akcininkai, jie kasmet balsuodami priima įvairius sprendimus: pradedant degalų pasirinkimu, baigiant Kalėdų dekoracijomis.

„Butus čia įsigiję žmonės – vienur ar kitur daug pasiekę: teisininkai, gydytojai, architektai, verslininkai, – pasakoja L. Veri. – Jie turi nuomonę, kaip ir kas turi būti daroma.“

Sprendimas atsisakyti turistų pasiteisino: 2006 metais visi butai laive buvo išparduoti.

Nėra vietos Oprah

CNN žurnalistės apsilankymo metu pro šalį praeina šio laivo gyventojai. Jie atrodo kaip paprasto kruizinio laivo keleiviai ir į gidę Lisą Spiller kreipiasi pirmuoju vardu. Lisa šiame laive pradėjo dirbti prie šešis mėnesius, ji užima gyventojų reikalų skyriaus vadovės pareigas.

Staiga ateina suvokimas, jog kiekvienas iš šių žmonių yra mažiausiai multimilijonierius. Paklausus, ar jie labai turtingi, Lisa, pati, beje, pasipuošusi deimantais, nusišypso. „Tarkime, kad tokio lygio žmonės turi privačius lėktuvus. Jie kolekcionuoja meno kūrinius. Tai nėra jų vienintelė rezidencija“, – atsako ji.

