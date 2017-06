Amsterdame automobilis įvažiavo į pėsčiuosius

Šeši sužaloti žmonės buvo išvežti į ligoninę, du iš jų yra sunkios būklės, pranešė Amsterdamo policijos atstovė spaudai Marjolein Koek.

„Nėra jokių indikacijų, kad tai buvo terorizmo aktas“, - pridūrė ji.

Amsterdamo policija vėliau parašė savo tviterio paskyroje, kad vairuotojas prastai jaučiasi. „Kalbėjome su įtariamuoju. Neatrodo, kad padarė tai sąmoningai, labiau dėl prastos savijautos. Be abejonės, tęsime tyrimą, kad atmestume kitas versijas“.

BREAKING NEWS: A car has hit a number of people in Central Amsterdam pic.twitter.com/FBCw9Fq1oZ — Matt Vincent (@MRV2899) June 10, 2017

Remiantis policijos pranešimais, vairuotojas buvo pastatęs automobilį vietoje, kur negalima sustoti, o kai prie jo pradėjo artėti policija, automobilis pradėjo važiuoti ir įvažiavo į sieną.

Car rams 5 people outside Amsterdam Central Station. 3 taken to to hospital. 2 treated at the scene. Driver arrested. pic.twitter.com/EjMXP5q3Ks

— Chef (@champ_ian) June 10, 2017