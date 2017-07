Afganistane užfiksuotas naujas civilių žūties rekordas

Beveik 20 proc. šių aukų sudaro sostinėje Kabule žuvę žmonės, sakoma JT pagalbos misijos Afganistane (UNAMA), nuo 2009 metų renkančioje duomenis apie civilių žūtis, naujausioje ataskaitoje.

Dauguma šių žmonių žuvo per antivyriausybinių grupuočių, daugiausiai Talibano, taip pat džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS), išpuolius.

Per pirmąjį pusmetį reikšmingai padaugėjo civilių, žuvusių per gerai koordinuotas atakas, įvykdytas daugiau kaip vieno užpuoliko. Palyginus su praeitų metų pirmąja puse, šiemet aukų buvo 15 proc. daugiau: žuvo 259 žmonės, dar 892 buvo sužeisti.

Gegužės pabaigoje Kabule buvo įvykdyta per šį laikotarpį daugiausiai gyvybių nusinešusi ataka: per rytinį eismo piką sostinėje detonuotas sprogmenų prikrautas sunkvežimis užmušė per 150 žmonių, dar šimtai buvo sužeisti. UNAMA nurodė, kad per šį išpuolį žuvo 92 civiliai ir kad pagal aukų skaičių ši ataka yra didžiausia šalyje nuo 2001 metų.

JT specialusis pasiuntinys Afganistanui Tadamichi Yamamoto sakė, kad šalį krečiančio konflikto kaina žmonių gyvybėmis išlieka „smarkiai per didelė“.

„Besitęsiantis beatodairiškas, neproporcingas ir neteisėtas savadarbių sprogstamųjų užtaisų naudojimas yra ypač piktinantis ir privalo būti nedelsiant sustabdytas“, – sakoma jo pranešime.

Lyginant su praeitais metais, tarp žuvusių civilių padaugėjo moterų ir vaikų dalis. UNAMA dėl tokios padėties kaltina namudinės gamybos bombų naudojimą ir aviacijos atakas tankiai gyvenamose vietose.

Per pirmąjį pusmetį žuvo iš viso 174 moterys, dar 462 buvo sužeistos – 23 proc. daugiau negu pernai. Per tą patį laikotarpį žuvo 436 vaikai – 9 proc. daugiau negu per 2016-ųjų pirmąją pusę.

Civilių aukų pagausėjo beveik pusėje iš 34 Afganistano provincijų – daugiausiai dėl suintensyvėjusių antivyriausybinių pajėgų atakų.

Antroji svarbiausia civilių žūties priežastis – afganų saugumo pajėgų antžeminės operacijos, bet UNAMA nurodė, kad tokių aukų, palyginus su praeitais metais, sumažėjo 10 procentų.

JT statistika rodo, kad ginkluotas konfliktas Afganistane nuo 2009 metų sausio pareikalavo daugiau kaip 26,5 tūkst. žmonių gyvybių, dar beveik 49 tūkst. buvo sužeisti.