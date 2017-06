Afganistane nužudyti aštuoni didžiausios JAV karinės bazės sargybiniai

„Jie visi buvo vietos gyventojai, dirbę sargybiniais Bagrame“, – sakė jis ir pridūrė, kad dar du sargybiniai buvo sužeisti.

Atsakomybės už išpuolį kol kas niekas neprisiėmė. Tačiau Talibanas šiuo metu intensyvina išpuolius visoje šalyje, be to, pozicijas joje stiprina džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS).