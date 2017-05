A. Merkel: JAV ir Britanija nebėra patikimos partnerės

„Laikai, kai galėjome būti visiškai kliautis kitais, jau besibaigią. Įsitikinau tuo per kelias pastarąsias dienas“, – A.Merkel sakė per rinkimų kampanijos renginį Vokietijos pietiniame Miuncheno mieste.

„Mes, europiečiai, tikrai privalome imti likimą į savo rankas“, – pridūrė ji.

Vokietija ir Europa stengsis išlaikyti gerus santykius su Amerika ir Britanija, bet „turime kovoti dėl savo pačių likimo“, tęsė kanclerė.

Pasak jos, ypatingą dėmesį reikia skirti pastangoms palaikyti šiltus santykius tarp Berlyno ir neseniai išrinkto Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono.

Kanclerė grįžo į Vokietiją po šeštadienį pasibaigusio Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimo. Šiame forume JAV ir šešios kitos išsivysčiusios šalys nesugebėjo susitarti, kad turi būti laikomasi 2015 metais sudarytos Paryžiaus klimato sutarties.

A. Merkel šeštadienį pareiškė, kad per diskusijas buvo susiklosčiusi padėtis „šeši prieš vieną“ ir kad šios derybos buvo „labai sudėtingos arba netgi labai nepatenkinamos“.

Tuo metu JAV prezidentas savo „Twitter“ žinutėje nurodė, kad tik kitą savaitę apsispręs, ar Vašingtonas laikysis Paryžiaus sutarties, įpareigojančios valstybes mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius.

Pirmąkart per savo kadenciją į užsienį išvykęs D.Trumpas kartojo anksčiau reikštą kritiką NATO sąjungininkams, kad jie nesugeba įvykdyti įsipareigojimo skirti gynybai mažiausiai 2 proc. savo bendrojo vidaus produkto.

Be to, žiniasklaida pranešė, kad D.Trumpas per šią savaitę Briuselyje vykusias derybas taip pat pareiškė, jog Vokietijos prekybos praktika yra „bloga, labai bloga“ ir kad didžiausia Europos ekonomika eksportuoja į JAV per daug automobilių.

Per sekmadienį vykusį susitikimą A. Merkel, centro dešiniosios Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) vadovė, atnaujino ryšius su seseriška Bavarijos partija – Krikščionių socialine sąjunga (CSU) – artėjant rugsėjį vyksiantiems federalinio parlamento rinkimams.

Apklausos rodo, kad nuo 2005 metų Vokietijai vadovaujanti kanclerė bus perrinkta ketvirtai kadencijai.

Namo sugrįžęs Trumpas vėl užsipuolė „melagingas naujienas“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, neįprastai mažai reiškęsis tviteryje per devynias dienas trukusią pirmąją savo kelionę į užsienį, sekmadienį vėl ėmėsi savo mėgstamo užsiėmimo – paskelbė pluoštą žinučių ir rūsčiai pasisakė prieš „melagingas naujienas“.

„Mano nuomone, daug iš Baltųjų rūmų sklindančių nutekinimų yra sufabrikuoti melai, išgalvoti #FakeNews (melagingų naujienų) žiniasklaidos“, – prezidentas parašė pirmąjį rytą po grįžimo į Vašingtoną.

„Kaskart, kai melagingų naujienų žiniasklaidoje matai žodžius „sako šaltiniai“ ir kai jie nemini vardų, labai tikėtina, kad tie šaltiniai neegzistuoja, kad jie yra išgalvoti melagingų naujienų rašytojų. #FakeNews yra priešas“, – pridūrė D.Trumpas, kaip įprasta, darydamas apsčiai rašybos klaidų.

D.Trumpas šeštadienį vakare sugrįžo iš pirmosios savo prezidentinės kelionės į užsienį, pasiryžęs įveikti rūpesčius, kilusius dėl jo patarėjų ryšių su Rusija.

Anksti sekmadienį tviteryje D.Trumpas pasidžiaugė šia kelione ir pavadino ją „didžia sėkme“.

„Ką tik sugrįžau iš Europos. Kelionė buvo didi sėkmė Amerikai. Sunkus darbas, bet dideli rezultatai!“ – prašė jis.

Tulžingiausią reakciją sukėlė pranešimas, paskelbtas penktadienį vakare laikraštyje „The Washington Post“, kad Jaredas Kushneris, bene artimiausias D.Trumpo patarėjas Baltuosiuose rūmuose ir šalies vadovo vyriausios dukros Ivankos vyras, prieš inauguraciją Rusijos ambasadoriui pateikė pasiūlymą įkurti slaptą, nuo pasiklausymo apsaugotą ryšio liniją su Kremliumi.