Abu lyderiai per pokalbį telefonu „pritarė nuomonei, kad tarptautinė bendruomenė turi didinti spaudimą Šiaurės Korėjos režimui ir kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba privalo skubiai paskelbti naujas, griežtesnes sankcijas“, sakė A.Merkel atstovas spaudai. Šiaurės Korėja sekmadienį paskelbė išbandžiusi vandenilinę bombą, kurią gali nešti raketa, ir kad šis kol kas galingiausias jos branduolinis bandymas buvo „visiška sėkmė“. Susiję straipsniai: Perspėjimas Šiaurės Korėjai: Pietų Korėjos laivynas surengė didžiules pratybas Kinai įsiutę dėl Šiaurės Korėjos, tačiau turi nedaug pasirinkimų Šio bandymo sukelto sprogimo stiprumas buvo 50-100 kilotonų – maždaug penkiskart didesnis nei bombos, Antrojo pasaulinio karo pabaigoje nušlavusios Hirošimą, pirmadienį Saugumo Tarybai sakė JT generalinio sekretoriaus pavaduotojas politiniams reikalams Jeffrey Feltmanas.

A.Merkel biuras nurodė, kad ji ir D.Trumpas sutarė siekti papildomos Europos paramos, kad Pchenjanui būtų įvestos dar griežtesnės sankcijos. „Šių priemonių tikslas yra rasti taikų krizės sprendimą“, – nurodė Vokietijos kanclerės atstovas.

JAV ambasadorė Nikki Haley skubiai sušauktame Saugumo Tarybos posėdyje pirmadienį sakė, kad naujame sankcijų pakete galėtų būti paskelbtas naftos embargas Šiaurės Korėjai, kuris būtų didelis smūgis šios šalies ekonomikai. Naujosiomis sankcijomis taip pat būtų galima siekti apriboti turizmą į Šiaurės Korėją ir uždrausti šios šalies darbininkams keliauti į užsienį, daugiausia – į Rusiją ir Kiniją, kad jiems būtų užkirstas kelias uždirbti tvirtos valiutos režimo reikmėms, sako diplomatai. Naujo sankcijų paketo tekstas 14-ai JT Saugumo Tarybos narių veikiausiai bus pateiktas antradienį, nes JAV siekia veikti greitai; baiminamasi, kad Pchenjanas rengiasi dar vienam raketos bandymui.











