A. Merkel Berlyne priėmė Kinijos prezidentą

Šis susitikimas rengiamas prieš G20 viršūnių konferenciją Hamburge, kurioje nuo penktadienio dalyvaus Xi Jinpingas ir A. Merkel. Po dar vieno - antradienį atlikto - Šiaurės Korėjos raketos bandymo per pokalbius gali būti aptariama ir įtampa regione. Aktyvistai, be to, viliasi, kad kanclerė užsimins apie žmogaus teisių problemas Kinijoje.

Prieš tai Xi Jinpingą priėmė Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris. Kinijos vadovo garbei buvo išrikiuota karinė sargyba. Trečiadienio popietę Xi Jinpingas kartu su kanclere Berlyno zoologijos sode dalyvaus dviejų pandų perdavimo ceremonijoje.

Meškutes Pekinas Vokietijai paskolina.