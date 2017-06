Rusiją sumušti pagrasinęs JAV generolas pasiuntė tris naujas žinias: jums tai gali nepatikti

Nuo 2015-ųjų JAV armijai – vienai iš penkių JAV karinių pajėgų rūšių vadovaujantis generolas M. Milley garsėja, kaip žodžio kišenėje neieškantis karininkas, kurį gerbia eiliniai kariškiai.

„Bet kas, kas jį pažįsta, pasakys, kad jis yra geriausias kario draugas, geriausias Armijoje. Jis yra „jokių nesąmonių“, „reikia-padarysime“ vyrukas, kuriam rūpi žmonės ir jis nori pasielgti teisingai.

Jis yra labai atviras, nevynioja žodžių į vatą, tačiau kartu supranta, kaip veikia pasaulis, jis nėra naivus. Jis taip pat yra tvirtas, fiziškai grėsmingas, net kiek stačiokiškas ir atrodo, kaip meška, kuri sulaužys tau kaklą“, – taip M. Milley dar 2015 metais apibūdino Strateginių tarptautinių studijų centro analitikė Maren Leed.

Tais metais daug kam netikėtai į šias pareigas paskirtas generolas M. Milley tapo žinomas, kaip aukšto rango karininkas, kuris daugiau laiko praleido Afganistane, nei gimtinėje.

Perspėjo dėl ateities karo: jis bus kitoks

Pagarsėjęs aštriais pranešimais pernai M. Milley susilaukė ir Rusijos žiniasklaidos dėmesio. Savo pranešime jis įspėjo Rusiją, Iraną, Šiaurės Korėją ir kitas potencialias JAV priešininkes, kad neįvertinusios arba nuvertinusios amerikiečių karinius pajėgumus jos gali smarkiai pasigailėti.

Tačiau šis generolas nuolat pabrėžia ir tai, kad pastarųjų 15 metų konfliktai, kuriuose dalyvauja JAV, neigiamai atsiliepė amerikiečių supratimui apie karą.

Perspėdamas Amerikos priešininkus M. Milley įspėjo ir amerikiečius, kad ateities konfliktai bus visiškai kitokie ir JAV bei sąjungininkai privalo tam pasiruošti. Šių metų gegužę jis pasakė dar vieną svarbią kalbą, kuri, anot ekspertų, rodo, kaip gali keistis amerikiečių suvokimas apie karo veiksmus.

US Troops on the Gediminas Av. in Vilnius