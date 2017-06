Pasigyrę narsumu rusai išpliurpė per daug: galėjo atskleisti silpnąją vietą

Rusijos naikintuvas virš Baltijos jūros nuvijo amerikiečių bombonešį tolyn nuo Kaliningrado! Nėra čia ko skraidyti, žinos, kas čia šeimininkas! Tokią žinią šią savaitę ištrimitavo Rusijos žiniasklaida. Tačiau ekspertai atkreipė dėmesį, kad rusų savigyra galėjo atskleisti daugiau, nei norėtų Kremlius.

Antradienį Rusijos Gynybos ministerija išplatino pranešimą, kuriame pažymima, kad virš Baltijos jūros Rusijos naikintuvas perėmė JAV bombonešį, kurį laiką jį lydėjo ir grįžo atgal į savo bazę Kaliningrado srityje.

Naikintuvas perėmė JAV bombonešį

„Rusijos naikintuvas Su-27 buvo pakeltas į orą, saugiu atstumu prisiartino prie orlaivio,identifikavo jį, kaip amerikiečių strateginį bombonešį B-52 ir kurį laiką jį lydėjo. Kai JAV lėktuvas nutolo nuo Rusijos sienos, Su-27 saugiai grįžo į savo bazę“, – skelbiama pranešime.

Perėmimu aviacijoje laikomas manevras, kai radarais užfiksuotą neatpažintą orlaivį pasiveja vienas ar keli naikintuvai, jį vizualiai identifikuoja, kartais bando užmegzti radijo ryšį, kurį palydi ir įsitikina, kad jis nekelia grėsmės. Įprastai tai yra saugi procedūra, skirta parodyti, kad taikinys yra stebimas, o jei keltų grėsmę, gali būti ir priverstas keisti kursą, o ypatingu atveju gali būti ir numuštas. Pavyzdžiui, Lietuvoje ir Estijoje veikiančios NATO oro policijos naikintuvai kasmet perima dešimtis Rusijos orlaivių virš Baltijos jūros.

Patį B-52 perėmimo faktą patvirtino ir Pentagonas. Šio atstovas Jeffas Davisas pažymėjo, kad JAV lėktuvas dalyvavo „eilinėje misijoje“, o šį kartą rusai amerikiečių bombonešį perėmė saugiai. Pareigūnui antrino ir praėjusią savaitę Lietuvoje viešėjęs admirolas, JAV 6-ojo laivyno vadas Christopjeris Grady, kuris taip pat yra NATO smogiamosios grupės Atlanto vandenyne vadas.

„Bombonešis buvo šiame regione ir dalyvavo eilinėje operacijoje kartu su mūsų sąjungininkais. Tai, kad bombonešį perėmė rusų naikintuvas, nėra neįprasta“, – teigė admirolas, pridūręs, kad B-52 dalyvavo tarptautinėse NATO pratybose „Baltops“. Šiose pratybose dalyvauja ir Lietuva.

Vis dėlto Kremliaus kontroliuojamoje Rusijos žiniasklaidoje kaip mat pasipylė euforija dėl tokio įvykio, interpretuojant jį taip, tarsi rusų naikintuvas nuvijo pažeidėją, kuris gali kelti grėsmę Rusijai. Keli rusų ekspertai priminė, kad B-52 yra strateginis bombonešis, kuris gali gabenti branduolinius ginklus.

Be to, garsiai svarstyta, ką toks orlaivis iš viso veikia prie Rusijos sienų. Priminta ir tai, kad JAV orlaiviai – tiek bombonešiai B-52, tiek žvalgybiniai lėktuvai RC-135 prie Rusijos sienų per pastaruosius kelerius metus pasirodo vis dažniau. JAV žvalgybiniams orlaiviams skraidyti virš Baltijos jūros šalia Rusijos sienų esą draudžia dvišaliai susitarimai – amerikiečiai RC-135 gali naudoti tik prie savo šalies sienų.

Ir nors Rusijos žiniasklaida nepateikė jokių argumentų, kad tokie minėti susitarimai iš viso egzistuoja, vienas amerikiečių ekspertas rusų pranešimuose įžvelgė kai ką neįprasto ir įdomaus. 25 metų patirtį turintis pulkininkas leitenantas Robertas Batemanas, kuris kartu yra ir karo istorikas, pažymėjo, kad pranešime apie Rusijos naikintuvo perimtą amerikiečių bombonešį užkliuvo viena detalė, apie kurią daugelis nė nepagalvojo.

Kodėl kilo tik vienas?

„Įdomus ar unikalus yra ne pats perėmimo faktas ar mūsų teisė skraidyti tarptautinėje oro erdvėje netoli mūsų sąjungininkų sienos virš Baltijos jūros.

Tai yra įprasta ir manęs nė kiek nejaudina, kai prie mūsų šalies sienos perimamas Rusijos lėktuvas. Ne, kas įdomu šioje istorijoje yra tai, kad tik vienas Rusijos Su-27 perėmė JAV bombonešį“, – pažymėjo R. Batemanas.

Anot jo, naikintuvai niekada neskraido po vieną – visą laiką poromis. Juo labiau perimdami kitus orlaivius, mat porininkas gali visuomet padėti atpažinti taikinį, o jei šis imasi netikėtų veiksmų – padėti numušti pažeidėją ar informuoti aukštesnę vadovybę apie incidentą. Būtent todėl minimalus NATO oro policijos naikintuvų skaičius visuomet yra keturi orlaiviai – du visuomet pasirengę kilti, dar du prižiūrimi.

„Jokios modernios oro pajėgos nepažeidžia šios esminės taisyklės. Bet štai matome pareiškimą, kuris prieštarauja taisyklei. Ką tai reiškia? Dvi galimybės: arba antram naikintuvui kilo techninių problemų ir jis nepakilo, o tai reiškia, kad parengimo skrydžiui procedūros greitojo reagavimo orlaiviams šlubuoja.

Arba rusai neturi galimybių net prie savo šalies sienų, kur įtampa yra gerokai išaugusi, palaikyti minimalaus 4 naikintuvų pajėgumo. Taigi gali būti ir techninės problemos, gali būti ir problema su pilotų parengimu, tačiau bet kuriuo atveju tai nieko gero nesako apie rusų pajėgumus, kad ir ką sakytų jų propaganda“, – teigė buvęs JAV kariškis.

Žinoma, neatmestina galimybė, kad savo pranešime Rusijos gynybos ministerija tyčia ar netyčia tiesiog nepaminėjo, jog į orą pakilo ir B-52 perėmė pora naikintuvų.

Tačiau stebint Rusijos gynybos ministerijos pranešimus, tai jau ne pirmas kartas, kai užsimenama tik apie vieną naikintuvą, kuris perima taikinį. Be to, tokią versija sustiprina ir patys amerikiečiai – per pastaruosius dvejus metus JAV karinė vadovybė kelis sykius skundėsi dėl neprofesionalaus rusų aviatorių elgesio.

Pavyzdžiui, pernai balandį nuskambėjo atvejis, kai vienas Rusijos naikintuvas Su-27 virš Baltijos jūros „nesaugiai“ perėmė JAV orlaivį RC-135.

Anot Pentagono atstovės Lauros Seal, JAV orlaivis RC-135 skrido įprastiniu maršrutu, tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros, o į Rusijos oro erdvę įskridęs nebuvo. Tačiau netikėtai prie JAV lėktuvo pavojingai priartėjo Rusijos naikintuvas Su-27 ir vos kelių metrų atstumu nuo amerikiečių atliko „ netaisyklingos statinės“ manevrą – sukdamasis aplink savo ašį lankstu staiga apskrido aplink amerikiečių žvalgybinį orlaivį.

Pranešime pabrėžiama, kad incidente užfiksuotas tik vienintelis Su-27, o tą patį patvirtino ir Rusijos pareigūnai. Tiesa, jų teigimu, amerikiečių įvardytas „neprofesionalus rusų piloto elgesys“ esą buvo drąsus, saugus ir visiškai pateisinamas.

Bazėje tvyro netvarka

Vis dėlto, tokie rusų manevrai pažeidžia 1972 metais tarp Maskvos ir Vašingtono pasirašytą susitarimą, numatantį elgesį tarptautinėje erdvėje bei vandenyse. Abi pusės įsipareigojo susilaikyti nuo būtent tokių neatsakingų manevrų.

Tačiau kodėl tuomet perėmimo užduotys Kaliningrade patikimos po vieną skraidantiems naikintuvams? R. Batemano įvardytos priežastys gali sudaryti įspūdį, kad Rusijos aviacijos pajėgumai Kaliningrado srityje nėra itin stiprūs.

Žinoma, priešlėktuvinės gynybos pajėgumai Kaliningrade yra grėsmingi – priešlėktuvinės sistemos S-300 ir S-400 galėtų nesunkiai numušti didelius, lėtus taikinius – bombonešius B-52. Tačiau virš tarptautinės erdvės skraidančių JAV ar kitos šalies karinių lėktuvų niekas nenumušinėja, mat tai sukeltų karo grėsmę. Būtent todėl patruliavimui ir oro erdvės kontrolei kiekviena valstybė turi priskirtus savo arba sąjungininkų naikintuvų pajėgumus.

Kaliningrado srityje šiuos pajėgumus sudaro 18 Rusijos Baltijos jūros laivynui priskirtų naikintuvų Su-27, kurie yra dislokuoti Čkalovsko karinėje bazėje, 689-jame pulke.

Rusijos lėktuvai Čkalovsko bazėje © Facebook

Milžiniškas, buvęs vokiečių, o sovietų laikais modernizuotas aerodromas po SSRS subyrėjimo buvo gerokai apleistas.

Patys rusų kariškiai skundėsi padėtimi šioje bazėje. Buvęs 689-ojo pulko vadas pulkininkas Valerijus Šekurovas dar 2010 metais viename interviu sakė, kad jo dalinys išgyvena sunkius laikus: naikintuvams trūksta atsarginių dalių, pavyzdžiui variklių, neužtenka gerai paruoštų pilotų, jie skraido vos po kelias valandas per savaitę.

Be to, 2012 prasidėjusi rekonstrukcija gerokai užtruko – turėjo baigtis po metų, o naujas pakilimo takas bei aikštelės nutiesti tik 2015 metais. Pernai Čkalovske apsilankiusio Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu teigimu, rekonstrukcijos darbai turėtų būti baigti 2018 metais. Tačiau ir tuo abejojama.

Darbus stabdė faktas, jog 70proc. dar sovietmečiu surašytų techninių specifikacijų dokumentų apie šį aerodromą tiesiog mįslingai dingo. Be to, rausdami senąjį pakilimo taką statybininkai rado šimtus Antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų – bombų bei sviedinių. O pernai prokuratūra pradėjo tyrimą ir dėl kitų radinių, mat paaiškėjo, kad įsigudrinę ir statybas vilkinę statybininkai su bazės vado žinia užsiėmė nelegaliomis gintaro kasybomis. Būtent Kaliningrado sritis garsėja gintaru, kur jo išgaunama bene daugiausiai pasaulyje.

Ir nors pernai Čkalovske esančios naikintuvų Su-27 eskadrilės vadas Evgejinus Dolgovas tikino, kad šiandien visi naikintuvai esą yra kapitališkai suremontuoti ir gali skraidyti, dar visai neseniai dėl techninių nesklandumų į orą galėdavo pakilti vos du-trys naikintuvai. Tiesa, pripažįstama, kad iki šiol trūksta jaunų lakūnų, tad daugiau skraidyti tenka vyresniems.