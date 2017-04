Kremliaus diplomatas pratrūko kaip vežikas: žiūrėk man į akis, nedrįsk įžeidinėti Rusijos!

Vasarį netikėtai mirus Rusijos nuolatiniam atstovui Jungtinėse Tautose Vitalijui Čiurkinui į jo vietą ėmė pretenduoti keli Rusijos diplomatai: oficialiai pareigas eina Piotras Iličiovas, tačiau pastaruoju metu jį vis dažniau pavaduoja Vladimiras Safronkovas. Būtent pastarasis JT Saugumo Tarybai balsuojant dėl Sirijos pašiurpino visą pasaulį savo kalba.

Trečiadienį posėdžiavusi JT Saugumo taryba svarstė, kaip reaguoti į cheminio ginklo panaudojimą Sirijoje. JAV ir daugelio JT Saugumo Tarybos narių nuomone dėl cheminio ginklo panaudojimo kaltas Basharo Al-Assado režimas.

Jungtinės Karalystės ambasadorius JT Matthew Rycroftas pareiškė, kad išanalizavę mėginius iš balandžio 4-osios cheminio ginklo atakos vietos britų mokslininkai nustatė, jog buvo panaudotos zarino dujos ar panašios medžiagos. Anot M. Rycrofto, itin tikėtina, kad būtent Sirijos režimas atsakingas už tokią ataką. Todėl JT Saugumo tarybos buvo prašoma pasmerkti Damaską.

Jungtinės Karalystės ambasadorius JT Matthew Rycroftas AFP / Scanpix

Be to, M. Rycroftas apkaltino Maskvą remiant „žudikišką, barbarišką ir kriminalinį B. Al-Assado režimą, vietoje to, kad padėtų tarptautinei bendruomenei“. Toks brito pareiškimas itin suerzino

antrojo rango diplomatą JT, P. Iličiovo pavaduotoją V. Safronkovą, kuris atstovavo Rusijai trečiadienio posėdžio metu.



Nediplomatiškas Rusijos atstovo elgesys

„Jo (M. Rycrofto) pareiškimas parodo, kad jis tik ir galvojo, kaip apsunkinti jūsų pastangas, pone Mistura (JT pasiuntinys Sirijoje Staffanas de Mistura), neleisti tęstis politiniam procesui ir stengiasi įnešti konfrontaciją ir priešiškumą į Saugumo Tarybą. O reikalas tas – apie tai daug kas žino JT – kad jūs išsigandote, negalite užmigti, nes mes bendradarbiausime su JAV. Jūs to bijote!

Viską darote, kad tai nutrauktumėte, – skaitydamas iš ranka surašyto lapo vis garsesniu tonu rusiškai kalbėjo V. Safronkovas. O tada pažvelgė į M. Rycroftą ir rodydamas į jį pirštu perėjo nuo mandagaus „jūs“ prie nediplomatiško „tu“, puikiai žinodamas, kad anglų kalboje tarp šių žodžių nėra skirtumo, – pažiūrėk į mane, akių nenukreipk! Ko akis nukreipi?!

Būtent todėl šiandien nieko nesakei apie politinį procesą, tyčia neklausei Misturos pranešimo. Pateikiate įžeidžiančius reikalavimus, o ką jūs padarėte dėl ugnies nutraukimo? Londone ir Paryžiuje priiminėjate neteisėtas ginkluotas grupuotes? Aptarnaujate jų interesus, kurie skerdžia krikščionis? Visai nuklydote su savo antirežiminėmis idėjomis, ką jūs darote?“

Dar kurį laiką pakeltu tonu auklėjęs Jungtinės Karalystės diplomatą V. Safronkovas būtent jį kaltino įžeidimais ir galiausiai rėžė: „nedrįsk įžeidinėti Rusijos!“

Pasižymi ne pirmą kartą

Tokį nemandagų V. Safronkovo išpuolį M. Rycroftas priėmė ramiai, be žodžių, o vėliau savo „Twitter“ paskyroje užsiminė tik apie Rusijos veto, kuriuo, kaip nuolatinės Saugumo tarybos narės teise ir pasinaudojo V. Safronkovas, tarybai balsuojant dėl rezoliucijos, turėjusios pasmerkti B. Al-Assadą.

„Kaip kas nors, žiūrėdamas į negyvų Sirijos vaikų nuotraukas gali vetuoti rezoliuciją, smerkiančią ataką? Tai turėjo tapti atsakomybės pradžia už šią ataką, vietoje to susidūrėme su Rusijos veto“, – savo keliuose pranešimuose guodėsi M. Rycroftas. Iš 15 JT Saugumo Tarybos narių 10 balsavo už rezoliuciją, trys šalys (Kinija, Etiopija ir Kazachstanas susilaikė, o prieš buvo tik Rusija ir Bolivija.

Tai jau ne pirmas kartas, kai V. Safronkovas JT viešai susikerta su M. Rycroftu. Dar praėjusią savaitę svarstant sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ smūgį Al Šairato bazei – JAV atsaką į cheminio ginklo panaudojimą Sirijoje, M. Rycroftas parėmė amerikiečių veiksmus.

„Didžiausias karo nusikaltėlis yra B. Al-Assadas ir dabar jis įspėtas. JAV smūgis buvo proporcingas atsakas . O Rusija šiandien yra pažeminta, nes nesugebėjo apraminti marionetinio diktatoriaus, kuris priklauso nuo Rusijos, „Hezbollah“ ir Irano“, – dar praėjusią savaitę kalbėjo R. Rycroftas.

Į tai V. Safronkovas atsakė ilga tirada kaltinimų JAV, Jungtinei Karaystei ir kitoms Vakarų šalims, kurios esą siekia nuversti teisėtą Sirijos valdžią ir bando įpainioti Rusiją.

„Liaukis naudojęs šiuos neprofesionalius argumentus ir kaltinimus prieš mano šalį. Tai nėra diplomatiška. Tai yra melai. Nė nemėgink kištis į kovas arabų pasaulyje. Niekas nesuveiks ir nebus pasiekta. Arabų šalys prisimena tavo kolonijinę veidmainystę“, – britą plūdo V. Safronkovas.

Žvalgybininkas ar N. Chruščiovo pasekėjas?

Įdomu tai, kad apie jį kol kas žinoma labai nedaug. Jungtinėse Tautose šis diplomatas dirba nuo 2014 metų, politikos skyriuje, kuris laikomas vienu svarbiausių karjeros laiptelių, perėjus iš Rusijos žvalgybos tarnybų.

Tai, kad švari, tarsi baltas popieriaus lapas V. Safronkovo biografija yra slepiama tik sustiprino net pačių rusų įtarimus, kad jis anksčiau darbavosi vienoje žvalgybos struktūroje, o dabar dėl savo pasisakymų iškilo iki neįtikėtinų politinių aukštumų.

„Naujo politiko gimimas. Vladimiras Safronkovas, Rusijos pasiuntinys JT. O Britanija ne tik daugiausiai iš visų trukdo taikai Sirijoje, bet ir, atrodo, per savo žvalgybą ir sudalyvavo cheminio ginklo atakoje Sirijoje.

Tai buvo provokacija. Prieš Britaniją reikia skelti sankcijas“, – reaguodamas į V. Safronkovo pasisakymą rašė buvęs Vladimiro Putino asmeninis patikėtinis ir pasiuntinys Sergejus Markovas.

Tiesa, netgi eiliniai rusai, netikėtai sužinoję apie V. Safronkovą, socialiniuose tinkluose baisėjosi jo elgesiu ir stebėjosi, kad kol kas nieko nėra žinoma apie šį Rusijos diplomatą.

Ir nors jis lyginamas su liūdnai pagarsėjusiu V. Čiurkinu, kai kurių nuomone, V. Safronkovas aršumu netgi pranoksta savo pirmtaką. ka kurie rusai naująją savo diplomatijos žvaigždę palygino su 1960-ųjų spalį Jungtinėse tautose siautėjusiu tuometiniu Sovietų sąjungos lyderiu Nikita Chruščioviu.

Pastarasis itin supyko ant Filipinų atstovo, kad šis pareikalavo JT paremti Maskvos okupuotų Rytų Europos šalių nepriklausomybės siekį. Keliolika minučių isteriškai šūkaudamas, kumščiu ir netgi batu per stalą daužydamas N. Chruščiovas tuomet pašiurpino tokio reginio dar nemačiusius JT diplomatus.

„Dabar vietoje V. Čiurkino į JT Rusija atsiuntė baidyklę“, – V. Safronkovą įvertino Ukrainos parlamento pirmininko pavaduotoja Iryna Geraščenko.