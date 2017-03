Buvęs Pentagono pareigūnas: Rusija kaip uraganas – dar neužgriuvo, bet reikia ruoštis

Gynybos paramos fondas kartu su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu organizuoja tarptautinę konferenciją „Visuomenės atsparumo stiprinimas prieš hibridines grėsmes Baltijos jūros regione“. Renginyje pranešimus skaitys pripažinti tarptautiniai žinovai bei specialistai.

Tarp jų yra Josepho R. Bideno diplomatijos ir tarptautinių santykių centro prie Pensilvanijos Universiteto direktorius Michaelas Carpenteris. Pastarasis iš savo praktikos puikiai žino, ką reiškia naiviai žiūrėti į Kremlių. Nuo 2014-ųjų M. Carpetneris buvo JAV Gynybos sekretoriaus pavaduotojas, atsakingas už Ukrainos, Rusijos, Eurazijos klausimus.

– Savo pranešime jūs kalbėsite apie naujosios JAV administracijos saugumo strategiją ir jos poveikį Baltijos šalių regionui. Pastaruoju metu iš Vašingtono girdime daug prieštaringų signalų – Baltieji rūmai šneka viena, Pentagonas kitą, o daroma trečia. Tai kokia ta strategija ir ar ji iš viso yra?

– Pirmas dalykas, tai jūs turite žiūrėti į būtent tai, ką daro naujoji administracija. Jūs teisus, jie siunčia labai prieštaringas žinutes – nuo paties prezidento, kabineto narių, patarėjų, tokių, kaip Steve’as Bannonas arba Michaelas Flynnas – pastarojo, laimei, dabar jau nebėra.

Tuo tarpu Gynybos sekretorius Jamesas Mattisas, H. R. Mcmasteris įgyvendina ir, manau, įgyvendins labai palankią politiką. Ir tai yra geroji žinia.

Kai kalbame apie Baltijos šalis, manau, kad bus tęsiama praėjusios Baracko Obamos administracijos politika: stiprinamos atgrasymo priemonės regione, investavimas į infrastruktūrą, nepaisant visų tų klausimų dėl Donaldo Trumpo ryšių su Rusija.

Svarbesnis klausimas vis dėlto yra būtent tie ryšiai – kokia buvo Rusijos įtaka JAV rinkimuose, kokia yra visų tų Kremliaus diplomatų kontaktų su administracijos pareigūnais esmė? Visa tai yra neramūs signalai, kurie gali atsiliepti JAV ir Rusijos santykiams plačiąja prasme.

Rusija – netinama sąjungininkė

– Ką turite omeny?

– Na, jei D. Trumpas buvo kaip nors susitaręs su Kremliumi dėl sankcijų sušvelninimo, tai išties sukeltų katastrofiškas pasekmes konflikto Ukrainoje sprendimui. Tai būtų aiški ir garsi žinutė, kad su Rusijos invazija Ukrainoje viskas yra gerai, mes tai pamiršime, judėsime į priekį.

Be to, tai sukeltų pasekmių Centrinėje Azijoje, Balkanuose, Baltijos šalyse. Bet vis dėlto manau, kad šį platesnį kontekstą turėtume atskirti nuo tokių iniciatyvų, kaip JAV pajėgų dislokavimas Europoje – tai yra J. Mattiso daržas, jis viską puikiai supranta.

Panašiai ir su H. R. Mcmasteriu – jis dar labai neilgai dirba, duokite jam laiko apginti savo nuomonę, bendraujant su vidiniu D. Trumpo patarėjų ratu. Būtent šie du asmenys, o ne koks S. Bannonas spręs dėl tokių geostrateginių klausimų, kaip JAV pajėgų dislokavimas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Įsivaizduokite, jei D. Trumpas nuspręstų atšaukti pajėgas iš šių valstybių – JAV kiltų tokia politinė audra, į kurią įsitrauktų ne tik Kongresas, bet ir rinkėjai.

Vis dėlto D. Trumpas ir jo patarėjai gali siekti dėl tam tikrų tikslų dėl sankcijų Rusijai ir susitarimo su šia šalimi, sprendžiant Sirijos klausimą. Tai yra didelė klaida.

Nemanau, kad mes su Rusija turime bendrų interesų Sirijoje. Rusija tai pati parodė bombarduodama ne „Islamo valstybę“, o nuosaikios opozicijos grupuotes, prieš kurias surengė 80 proc. ar daugiau savo antskrydžių. Jie tiesiog neskiria išteklių kovai su „islamo valstybe“ ir nori, kad šį darbą atliktų JAV. O jeigu būtų kažkoks bendradarbiavimas – ką tai reiškia?

Ar mes dalinsimės žvalgybine informacija? Tai labai prasta idėja, nes mes ne tik atskleisime savo šaltinius ir metodus, bet ir leisime rusams bombarduoti taikinius „kvailomis bombomis“ – priešingai, nei mūsiškės, jos nėra taiklios ir sukelia daug civilių žūčių. Ar mes norime į tai įsipainioti?

– Tačiau D. Trumpo administracija kalbėjo apie sąjungininkų svarbą kovoje su „Islamo valstybe“. Kokį Lietuvos vaidmenį čia galima būtų įžvelgti?

– Žinoma, mes sveikiname papildomus pajėgumus kovoje su „Islamo valstybe“, ir Lietuva bei kitos šalys galėtų prisidėti daugiau. Bet manau, kad Lietuvai dabar svarbiau investuoti į savo šalies saugumą.

Aš džiaugiuosi, kad Lietuva didina savo gynybos biudžetą – ši žinia bus teigiamai įvertinta. Vis dėlto investicijos į savo šalies gynybą yra prasmė: jei norite sulaukti daugiau karinės paramos, turite plėsti infrastruktūrą Rukloje, stiprinti savo priešlėktuvinę, prieštankinę gynybą.

Taip pat svarbu pagalvoti ir apie šarvuotąją techniką – perkate „Boxer“ pėstininkų kovines mašinas, bet galite pagalvoti ir apie tankus, taip pat apie antiteroristinių pajėgumų stiprinimą, nes, kai „Islamo valstybė“ žlugs ir skils, dalis teroristų išsilakstys, o viena krypčių bus Europa.

US Troops on the Gediminas Av. in Vilnius