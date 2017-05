Žinutė emigrantams iš Lietuvos: su tokiomis darbdavių rekomendacijomis nėra ko bijoti

– Kaip pasikeitė imigrantų požiūris į gyvenimą JK po to, kai Theresa May paskelbė išankstinius rinkimus?

– Manau, kad po to, kai praeitais metais buvo paskelbti ES narystės referendumo rezultatai, JK gyvenančius užsieniečius jau mažai kuo galima nustebinti. Šiuo metu man itin įdomu stebėti pačių britų diskusijas apie ES šalininkų ir asmenų palaikančių „Brexit“ pasiskirstymą atskirų politinių partijų sąrašuose. Yra keliamos prielaidos, kad daugelis politikų, kurie aktyviai palaikė JK narystę ES, yra išstoję iš savo partijų dėl savo ir partijų požiūrių skirtumo, o į jų gretas stos būtent aršūs „Brexit“ šalininkai.

Be to, rinkimai vyks po to, kai jau yra aktyvuota ES išstojimo procedūra pagal 50 straipsnį. Asmenys, kurie referendumo metu palaikė likimo ES idėją yra linkę palaikyti valstybės poziciją išstoti, nes išstojimo procesas jau yra aktyvuotas. Rinkimų esmė – kurios partijos atstovai bus tiesiogiai atsakingi už derybas.



– Ką apie ateitį šioje šalyje kalba su jumis bendraujantys lietuviai?



– Lietuviai, kaip ir kiti čia gyvenantys užsieniečiai, siekia užtikrinti savo teisę gyventi nuolatos iki Britanijos išstojimo iš ES. Dažnai kreipiasi dėl konsultacijų imigracijos klausimais. Taip pat klausia, dėl kokių priežasčių JK institucijos atmetė jų paraiškas, kurias jie paruošė savarankiškai.

Kreipiasi ir dėl konsultacijų JK mokesčių klausimais ir kaip jų deklaruojamas statusas, kad jie įgijo teisę JK gyventi nuolatos, atsilieps jų mokestiniam reglamentavimui ateityje, ypač, JK paveldėjimo mokesčio atžvilgiu. Kartais paspėlioja, ar galės įvažiuoti į JK, kaip turistai po „Brexit“, jei šiuo metu nesitvarkys dokumentų dėl teisės gyventi nuolatos.

– Ką galėtumėte patarti dėl būsimų mažiausiai dvejų metų ekonomikos besibaiminantiems žmonėms?

– Baimės jausmas man yra nepriimtinas iš principo. Lietuvos piliečiai turėtų nepamiršti, kad, visų pirma, jie turi geras darbdavių rekomendacijas, yra mėgstami, kaip patikimi ir darbštūs žmonės. Tokie žmonės neturi ko bijoti.

Lietuviai darbuotojai užsienyje pritraukia tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje, nes dažnas verslininkas iš kelių panašių sąlygų verslui keliose valstybėse rinksis tą valstybę, kur darbo jėga yra laikoma patikima. Lietuviai, dirbantys JK ir kitur, savo asmeniniu darbu pritraukė konkrečias investicijas Lietuvoje. Tai yra žinomas faktas ir turime kuo didžiuotis.

– Kalbant apie leidimus gyventi šalyje, ar pastaruoju metu jų poreikis išaugo?

– Daugiausiai paraiškų JK institucijos sulaukė po referendumo. Deja, vasarį paskelbtais duomenimis beveik trečdalis ES piliečių paraiškų dėl teisės gyventi nuolatos buvo atmesta. Kai kurie asmenys nusprendė siekti teisės gyventi nuolatos patvirtinimo tik dabar, tačiau būtinai nori žinoti, kad atitinka visus nustatytus reikalavimus ir tokia teisė jiems bus suteikta.



– Kaip jūs pati vertinate pastarųjų savaičių politinius bei ekonominius pokyčius, galinčius turėti įtakos imigrantų statusui?

– Visi šie procesai yra be galo įdomūs. Anksčiau išsakytos nuostatos yra aiškios. Yra pripažinta, kad Britanijos paslaugų sektoriui yra būtini darbuotojai užsieniečiai. Deja, yra nuogastavimų, kad darbuotojo statusas JK nėra toks pat palankus, kaip ES piliečio darbuotojo statusas pagal ES teisę. JK imigracijos specialistai stebi situaciją ir nerimauja, kad „Brexit“ pasekoje, ES piliečių teisės JK gali būti ženkliai apkarpytos.

Reikia suprasti ir tai, kad asmenys, dirbantys JK valstybės institucijose, palankiai vertina ES narystę ir Europos idėją. Todėl yra speliojama, kaip iš tiesų bus deramasi derybose.

– Svaro kurso kaita bei finansų rinkos nestabilumas aiškiai rodo, kad verslininkai bei bankai nežino, ko tikėtis. O kiek daug apie esamą situaciją nusimano eiliniai žmonės?

– Nesu linkusi su šiuo teiginiu sutikti. Praeitais metais, tuojau po referendumo rezultatų paskelbimo teko padėti Prancūzijos įmonei įsteigti dukterinę įmonę pagal JK teisę. Verslininkai ir investuotojai turi ilgalaikę strategiją, kurios jie yra nelinkę taip lengvai išsižadėti. Pavyzdžiui, šios konkrečios įmonės tikslas buvo įeiti į JAV rinką ir gauti tam tikrą R&D (research and development) paskatinimą JK.

Patyrę Britanijos investuotojai siekia efektyviai investuoti JAV ir kitose sparčiai augančiose rinkose visame pasaulyje. Būtent šie investuotojai praneša sugebėję sulaukti puikių rezultatų investicijų srityje. Šiuo metu, konsultuoju investuotojus dėl kelių tarptautinių investicijų fondų steigimo.

Lietuvos žmonės yra sąžiningi, darbštūs ir kūrybingi. Dažnai JK gyvena ne vienerius metus ir yra gyvenimo užgrūdinti. Čia jie ne tokių dalykų yra matę. „Brexit“ irgi praeis.

