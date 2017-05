Vyro kankinta čečėnė į Lietuvą atėjo pėsčiomis

Jauna ir graži europietiškais drabužiais vilkinti čečėnė daug ir šiltai šypsosi. „Mano vyras pasirodė esąs kaip visi vyrai. Tik štai aš pasirodžiau nesanti kaip visos. Klusniai nenuleisdavau akių ir nekartojau „taip, mano valdove“, nors to labiausiai norėjo ir tikėjosi. Dabar mano veidas subjaurotas, žiauriai mane mušdavo“, – interviu ru.DELFI.lt pasakoja jau kelerius metus Lietuvoje gyvenanti moteris iš Čečėnijos.

Fizinės žaizdos sugijo, tačiau Taisa (tikrasis herojės vardas redakcijai žinomas – DELFI) net ir praėjus trejiems metams po atvykimo į Lietuvą su siaubu prisimena savo vyro elgesį ir tai, kaip pėsčiomis kirto Baltarusijos ir Lietuvos sieną. Pagalbos pačioje Rusijoje ji nesitikėjo.

„Man visi žmonės lygūs. Taip, kiekvienoje tautoje yra ir gerų, ir blogų žmonių, tačiau Dievas tik vienas. Juk visi turime po dvi rankas, po dvi kojas, mus sukūrė tas pats Dievas“, – kalba Taisa.

Moteris ne tik bijo pasakyti savo vardą, bet ir miestą, kur gimė, neatskleidžia ir artimųjų vardų. Lietuvai Taisai suteikė pabėgėlio statusą ir ji, su mažamete dukrele pagyvenusi pabėgėlių centruose Pabradėje ir Rukloje, o vėliau Jonavoje, nuo 2017 metų vasario naują gyvenimo puslapį atvertė Vilniuje. Į klausimą, kaip jos vyras galėjo sureaguoti į žmonos pabėgimą, moteris tiesiog trukteli pečiais: „Greičiausiai parsivedė namo antrą žmoną“.

Vyro nepasirinksi

„Caritas“ organizacijoje Taisą vadina čečėne europiete. Ir iš tikrųjų – moteris turi aukštojo mokslo diplomą, nori gyventi laisvai, laisvai galvoti, rengtis kaip nori ir keliauti. Be to, ji labai tolerantiška kitoms religijoms.

„Gimiau ir augau Čečėnijoje. Esu miesto vaikas. Baigiau mokyklą, tada ir universitetą. Vėliau netgi kurį laiką dirbau pagal specialybę, o tai Čečėnijoje, patikėkime manimi, ne toks jau dažnas atvejis. Tėvai taip pat turėjo aukštąjį išsilavinimą, bet mūsų visuomenėje buvo labai griežtos normos ir taisyklės – kūną slepianti uždara apranga, ribotas bendravimas su kitais žmonėmis. Jeigu be vyro leidimo išeisi į gatvę, tai laikykis“, – per interviu DELFI kalbėjo Taisa.

Moteris sako, kad jaunystėje apie santuoką ji niekada nesvajojo ir šeimos kurti ypatingai nenorėjo, nes puikiai suprato, „kas tai yra“.

„Vyrą ne pati išsirenki, išrenka tėvai. Nors slapta ir vyliausi, kad išsirinksiu pati, gal tėvas leis tai padaryti. Deja, viskas buvo paisant tradicijų: atsirado tolimas giminaitis iš mamos pusės, jis atvažiavo ir pasiūlė tėvui mane vesti. Protingas, išsilavinusias moteris pas mus greitai čiumpa. Tėvas dažniausiai tokių dalykų dukrai nepasako, perduoda per motiną. Nebuvau patenkinta, juk būsimo vyro net dorai mačiusi nebuvau. Vieną kartą pamačiau ir teko sutikti. Buvau išsilavinusi, tad nemaniau ir supratau, koks gali būti tas mano gyvenimas, mačiau ir supratau, kaip gyvena ir bendrauja rusai. Jau buvo susiformavusi pasaulėžiūra, tačiau laukė tradicinė šeima“, – pasakoja Taisa.

Ji detaliai pasakojo, kas vyksta už uždarų tradicinių čečėnų šeimų durų. Anot jos, šeimos moteris privalo nuolankiai klausyti vyro. Savo „aš“ moteris gali atskleisti tik gyvenimo saulėlydyje, kai vaikai užauga ir sukuria savo šeimas.

„Yra ir tokių moterų, kurios tokio gyvenimo paprasčiausiai nepakelia. Jos žūsta arba lieka neįgalios... Pas tėvus sugrįžti tu nebegali, nes tėvai pasakys – reikia klausyti vyro. Tokie tad mūsų įstatymai. Kreiptis į policiją taip pat nevalia. Šeima mums šventas dalykas. Tai reiškia, kad dėl visko kalta aš pati. Mūsų šeimoje buvo taip pat – tėvas tarė žodį, ir viskas, pokalbis baigtas. Juk jis turi brolių, giminę, jis taip pat privalo tęsti tradicijas, būti toks, kaip ir jie. Juk paskui jam pradės sakyti: tik pažiūrėkite, neišauklėjo dukters. Norėdamas to išvengti, tėvas griežtai paisė taisyklių“, – atsidūsta Taisa.

Anot Taisos, moters pareiga tylėti, klausyti vyro ir pateikia štai tokį pavyzdį: jeigu apie baltą sieną vyras sako, jog ji juoda, žmona privalo jam pritarti.

„Svarbiausia gimdyti vaikus, tvarkyti namus, gerbti vyro tėvus. Jeigu nėra pagarbos, tu ten negyvensi. Po skyrybų tavęs jau niekas į žmonas nebeims, tai didžiulė gėda“, – apie savo praeitį pasakoja moteris.

„Būtina ryšėti skareles. Jeigu apsirengęs kitaip nei kiti, žmonės tavęs bijo, šalinasi, nenori bendrauti. Aš kitokia. Buvau mamos vienturtė, manęs susilaukė vyresnio amžiaus. Ji mane labai mylėjo ir lepino, gaila, kad jau nebėra gyvos. Tėvas turėjo dar vieną žmoną, ir su ja irgi turėjo vaikų“, – pasakoja Taisa.

Neturime vienas kitam vergauti

Deja, bet šeimos atveju išsipildė patys baisiausi jos nuogąstavimai: ji turėjo tylėti ir klusniai šokinėti apie vyrą bei jo šeimą. Be to, jai neleido lankyti savo tėvų ir net išeiti į gatvę, negalėjo nueiti net į parduotuvę. „Mano vyras pasirodė esąs kaip visi vyrai. Tik štai aš nebuvau kaip visos, negalėjau leisti būti žeminama, įžeidinėjama, norėjau išreikšti savąjį „aš“. Nenuleisdavau akių ir nekartojau „taip, mano valdove“, nors jis to ir labai norėjo. Dabar mano veidas subjaurotas, žiauriai mane mušdavo. Pavyzdžiui, noriu nuvažiuoti pas tėvus – nevalia. Noriu nueiti į parduotuvę ar su vaiku išeiti pasivaikščioti – nevalia. Jis manė įkalino namuose, prieš lemtingus pokyčius sėdėdavau užrakinta. Kai prisimenu, ką teko išgyventi, man atrodo, kad visa tai buvo sapnas. Gal man to net nebuvo?“, – vos neverkia Taisa.

Moteris dėkinga savo tėvams už įgytą išsilavinimą, už tai, kad turėjo galimybę praplėsti akiratį, suvokti, kad ji moteris ir privalo puoselėti savąjį „aš“.

„Štai, pavyzdžiui, čia popieriai, čia knyga. Jie yra, o manęs tada iš viso nebuvo. Buvau ne žmogus, o savo vyro šešėlis. Ir valdžios šešėlis. Gyvenimas mums duotas tik vienas, ir jį reikia gyventi. Neturime vienas kitam vergauti“, – įsitikinusi Taisa. Anot moters, Čečėnijoje moteris turi rūpintis namais. Jeigu priklauso ir ūkis, tuomet ir juo. Kai mergina išteka, ji palieka tėvų namus ir ima talkinti vyro šeimai.

„Su vyro tėvais gyvenome atskirai. Su jais liko jaunesniojo brolio šeima, o kiti šeimos vaikai gyveno atskirai, jie savarankiški. Mes vyro tėvus dažnai lankėme, susitikdavome kelis kartus per savaitę. Reikėjo padėti, tvarkyti namus, gaminti maistą. Aš jo motiną gerbiau, bet ji juk moteris. Namuose triūsdavau tylėdama, kad tik mano vyrui nieko nepasakytų, kad tik jis vėl manęs neprimuštų. Dirbti negalėjau, nes juk mane būtų matę kiti vyrai, o tai jau negerai“, – prisiminimais dalijasi Taisa.

Pėsčiomis į Lietuvą

Bėgti moteris apsisprendė praktiškai per dieną. Pasakoja pajutusi, kad neturi, ko prarasti, nors jos aplinkoje su niūria kasdienybe kovoti niekas net nebandė: „Paprasčiausiai daugiau nebeturėjau jėgų – juk bet kokiu atveju manęs laukė tas pats: mirtis. Be to, supratau, kad ir dukros laukia toks pat gyvenimas, o aš norėjau, kad ji užaugtų paprastu ir geru žmogumi, mokėtų ir norėtų gerbti kitus“.

Dokumentus Taisa turėjo, nes vyras nė sapne nebūtų sapnavęs, kad ji gali nueiti taip toli. Trumpiau tariant, čečėnė nežinojo, kur važiuoti, tačiau, anot jos, bėgti kur nors į Rusiją nebuvo tikslo, „nes būtų vis tiek radę ir grąžinę“.

„Pas mus pabėgimas laikomas didžiule gėda. Ieškoti tiesos beprasmiška, nėra tos tiesos, kalbėti tiesos nevalia“, – tvirtina Taisa. Moteris su dukra patraukė į Baltarusiją, ten kurį laiką svarstė, kur važiuoti toliau.

„Ir štai aš sugalvojau pėsčiomis kirsti Lietuvos sieną. Ne viena, su dukra. Susipažinau su žmogumi, kuris man padėjo nukakti iki Lietuvos. Bridome per purvynus, balas. Buvo gegužės mėnuo, šalta. Dukra buvo murzina iki ausų, o aš užtikrintai ėjau ir nesigręžiojau atgal. Žinojau, kad mums reikia į Lietuvą, juk keliauti kur toliau būtų buvę itin sudėtinga, juk nemokėjau kalbų. Lietuva – buvusi Sovietų Sąjungos narė, tačiau dabar čia tikra Europa, gerbiami įstatymai. Čia tikrai pavyks įsidarbinti“, – apie savo apsisprendimo motyvus pasakoja Taisa.

Ir net nebando slėpti: „Dabar Lietuvoje džiaugiuosi kiekviena savo gyvenimo minute. Čia niekas manęs nepastebi, niekas nieko nesako. Kiekvienas gyvena savo gyvenimą. Galiu laisvai eiti į parduotuvę. Net negaliu žodžiais nupasakoti, kokia esu laiminga!“.

Kai per purvynus ir šaltį su dukra brido į Lietuvą, ateitis atrodė ne mažiau niūri nei praeitis. „Kai mus pagavo pasieniečiai, iš karto paklausė: „Tau nebuvo gaila vaiko?“. O ką turėjau daryti? Neturėjau kito pasirinkimo. Mus nuvežė į pasienio punktą, labai maloniai su mumis elgėsi, davė pavalgyti. Lietuviai – labai geri žmonės. Neleis kitam alkti. Tada mus pervežė į Pabradę, vėliau gyvenau Jonavoje, o štai dabar Vilniuje. Iš viso Lietuvoje jau gerus trejus metus. Nežinau, kaip viskas klostysis toliau: mes planuojame, o Dievas juokiasi. Šiuo metu mano vaikas ramus, nors ir juntamos psichologinių traumų pasekmės, mano vyras mušdavo ir ją, ji jo labai bijojo. Dieve, vaikas auga tokioje aplinkoje ir galvoja, kad taip ir turi būti. Visą gyvenimą ir gyvena baimėje. Aš savo vaikui tokio likimo nenorėjau“, – pasakoja moteris.

Homoseksualams į gatvę geriau neiti

Taisa sako, kad, palyginus gyvenimą Čečėnijoje tada ir dabar, galima teigti, kad pastaraisiais metais jos gimtuose kraštuose pagreitį įgavo religinis fanatizmas.

„Ir pati prisimenu. Žiūriu į mamos nuotraukas ir suprantu, kad anksčiau, prieš gerus 20-30 metų, žmonės buvo labiau šiuolaikiški nei dabar. Dabar visi labai religingi, netgi labai! Labai uždarai rengiasi. Žmonėms įkalta į galvą, kad taip ir turi būti, esą jeigu jau gimei šioje religijoje, taip ir privalai gyventi. Nieko neteisiu, gerbiu visų tikėjimų išpažinėjus, svarbiausia – žmogus. Tiesiog noriu gyventi taip, kaip noriu, pati rinktis savo kelią“, – tvirtina Taisa.

Taisa sako, kad žinių nežiūri, neskaito ir apie rusų „Novaja gazeta“ publikaciją apie Čečėnijoje persekiojamus gėjus nėra girdėjusi.

„Apie tai negirdėjau, net jeigu tokie dalykai ir vyksta, mes apie tai nesužinosime. Nežinau, ar pas mus yra tokių žmonių, mes apie juos nieko nežinome. Kad ir kaip ten bebūtų, į juos žiūrima labai neigiamai, tokiam žmogui neleidžia net ramiai išeiti į gatvę“, – teigia čečėnė.

Kaip pasakoja Taisa, nacionalinio pobūdžio konfliktų labai mažai. „Pas mus gyvena daug rusų, o jie išpažįsta savo religiją, turi savo bažnyčią, nors aš ir pastebėjau, kad rusai pas mus stengiasi elgtis santūriau, moterys ryši skareles ir nori būti gerbiamos. Iš esmės ypatingos trinties nepastebėjau. Juk atvykusi į Lietuvą ir aš skarelės nerišiu. Taip ir ten žmonės stengiasi reaguoti į situaciją. Iš esmės sunku pasakyti, kaip ten pastaraisiais metais gyvena žmonės, juk sėdėjau uždaryta ir tikrojo gyvenimo net nemačiau“, – teigia moteris.

Lietuvis užleido savo butą

Taisa sako, kad Lietuvoje taip pat gyvena čečėnų, tačiau ji su jais nebendrauja. „Nenoriu, kad kas nors sužinotų, jog aš čia. Kalbos ir iki Kijevo nukeliauja. Kartais meluoju, kad esu rusė, nors į rusę ir nepanaši. Bijau. O ir reikalų su jais jokių neturiu“, – sako moteris.

Trumpiau tariant, kai Taisa gyveno Pabradėje, ten ji sutiko čečėnų, kurie jai nebuvo geri. „Laisvai rengiuosi, mūviu džinsus, o ten viena iš čečėnių ėmė mane auklėti, klausti, kodėl taip rengiuosi ir darau gėdą visai tautai. Tarsi to blogio dar būtų per mažai. Koks jų reikalas? Atvažiavau čia ir niekam neaiškinu, kaip gyventi. Ir pati noriu gyventi taip, kaip man patinka. Kas per žmonės? Ji netgi bandė mane nufotografuoti. Taigi buvo tų konfliktų, yra tekę ir į policiją kreiptis. Kaip aš ją žeminu? Gyvenu su lietuviais, Europoje, laikausi jų įstatymų ir gerbiu tradicijas. Nejaugi man ir vėl rištis tą skarelę? Nenoriu ir niekada nenorėjau. Jeigu norėčiau, būčiau ir toliau ramiai sėdėjusi namie užrakinta. Štai kodėl su kitais čečėnais nenoriu turėti jokių reikalų“,– ryžtingai kalba moteris.

Taisa džiaugiasi, kad Lietuvoje ji pradėjo visiškai naują gyvenimą: čia ji sulaukia pagalbos maisto produktais ir drabužiais. Nors ne viskas taip paprasta: Vilniaus savivaldybėje sunkiai pavyksta gauti pašalpą (moteris dar nerado darbo). Teko pavargti, kol dukrą priėmė mokytis į vieną iš Vilniaus mokyklų. Nepaisant to, net ir apie sunkumus moteris kalba be nuoskaudos: labai džiaugiasi savo naująja tėvyne.

„Man labai patinka, kai parduotuvėje arba viešojo transporto stotelėje žmonės manęs ko nors paklausia lietuviškai. Man labai malonu. Noriu būti čia sava. Čia manęs niekas niekada neįžeidė, nepažemino. Čia visi lygūs. Ir visai nesvarbu, ar tu turtingas, ar vargšas, turi šeimą, ar ne. Kurį laiką čia gyvenant mane persekiojo baimė, tačiau pagaliau nusiraminau. Taip, būna sunku, nes dar gerai nemoku kalbos, reikia susirasti darbą“, – kalba čečėnė.

Dar Jonavoje Taisa mokėsi virėjos amato, tačiau rasti ten darbo nepavyko. „Štai nuo vasario gyvenu Vilniuje, vaikštau į darbo pokalbius, potencialūs darbdaviai užsirašo mano telefono numerį, bet taip ir nepaskambina. Dukra lanko lietuvių mokyklą, jai taip pat nelengva, juk visai nemoka kalbos. Savivaldybėje pateikiau dokumentus socialinei paramai gauti, tačiau atsakymo dar nesulaukiau. Savo būsto neturiu, tačiau vienas geras žmogus, lietuvis, esu jam labai dėkinga, leido gyventi jo bute. Tik už komunalines paslaugas moku. Ieškau darbo – galėčiau dirbti virėja, konditere, tikiuosi, kad pavyks. Svarbiausia tai, kad čia žmonės turi gerą širdį. Gyvenu, kaip noriu, ir savo dukrai leisiu rinktis gyvenimą tokį, kokio ji norės padės“, – viltingai pokalbį baigia pašnekovė.