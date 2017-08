Tokią iniciatyvą, siekdami mažinti mokesčių naštą mažas pajamas gaunantiems asmenims, buvo pateikę keli opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos parlamentarai.

Nepritarimą minėtam įstatymo pakeitimo projektui Finansų ministerija argumentuoja tuo, kad mažesnes pajamas gaunantys asmenys nepajustų PNPD padidinimo naudos. Esą visiškai panaudoti maksimalų NPD ir PNPD du vaikus auginantis asmuo gali, jeigu uždirba bent 600 eurų, tris vaikus - 733 eurus. Pagal 2015 m. duomenis, šalyje buvo apie 80 tūkst. asmenų, kurie dėl per mažų pajamų neturėjo galimybės PNPD pasinaudoti visa apimtimi. Be to, Vyriausybė artimiausiu metu numatanti teikti siūlymą pereiti prie tiesioginių išmokų už auginamus vaikus.

Kaip žinoma, 2017 m. rugpjūčio 3 d. pristatant Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimą nurodyta, kad, atsisakius PNPD, siūloma kiekvienam vaikui (globotiniui), nepriklausomai nuo pajamų mokėti po 30 eurų išmoką, taip pat siūloma skirti ir papildomą priedą priklausomai nuo asmens pajamų, vaikų skaičiaus ir vaiko amžiaus.

Šiuo metu taikomas PNPD - 200 eurų per mėnesį už kiekvieną vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. PNPD vaikus kartu auginantiems tėvams (įtėviams) yra taikomas per pusę, tai yra kiekvienam iš tėvų (įtėvių) taikytina PNPD dalis yra 100 eurų.