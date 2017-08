„Dirbtinai sukurtų darbo vietų ir perteklinių, besidubliuojančių įstaigų turi nelikti. Galiu užtikrinti, kad jokių išimčių nebus. Tai galioja visoms struktūroms – nuo didžiausios, iki mažiausios. Tik taip Valstybės administravimo sistema taps skaidresnė ir efektyvesnė“, – sako Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Všį „Konsultavimo ir ekspertizių centras“ pajamos per 2016 metus sumažėjo daugiau kaip 3 kartus (2015 m. – 42,4 tūkst. eurų, 2016 m. – 13,7 tūkst. eurų). Be to, atitinkamas paslaugas, kurias teikia minėta įstaiga, teikia ir kiti rinkoje esantys ūkio subjektai.

Viešojo valdymo tobulinimo komisija yra rekomendavusi likviduoti viešąsias įstaigas, kurios nevykdo jokios veiklos arba kurių vykdomai veiklai valstybei netikslinga turėti atskirą subjektą.

Įstaigą „Konsultavimo ir ekspertizių centras“ 2004 m. įsteigė Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas. Šiuo metu įstaigoje dirba 3 darbuotojai. Įstaiga teikia privalomojo higienos reikalavimų mokymo kursus, pirmosios medicinos pagalbos kursus, konsultacijas įmonės išplanavimo klausimais, maisto produktų etikečių vertinimo ir koregavimo paslaugas.

Įstaigos funkcijas siūloma perduoti Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui.

Vyriausybė teigia, kad VšĮ „Konsultavimo ir ekspertizių centras“ likvidavimui papildomų biudžeto lėšų neprireiks, nes įstaigos biudžeto pakaks atsiskaityti su darbuotojais.