Siekiant didinti medikų atlyginimus nuo šių metų liepos, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto rezervo skirta 24,6 mln. eurų. Dėl to gydytojų algos turėjo vidutiniškai kilti apie 115 eurų, o slaugytojų - 58 eurais „ant popieriaus“. „Kokiais motyvais specialiai taip elgiamasi, sunku šiandien atsakyti, bet tą informaciją apibendrinus, kiek tai leidžia Vyriausybės kompetencija, mes tikrai aiškinsimės“, - antradienį LRT radijui sakė premjeras. Susiję straipsniai: Nori įtvirtinti greitosios medicinos pagalbos savarankiškumą nuo BPC SAM: kai kurios įstaigos savavališkai nedidina algų medikams ir slaugytojams Jis pabrėžė, kad didžiąją daugumą Lietuvos gydymo įstaigų valdo savivaldybės, todėl didesnių algų negaunantys medikai turėtų kreiptis į jas. Sveikatos apsaugos ministerija praėjusią savaitę paskelbė, jog kai kurių gydymo įstaigų vadovai medikų algų nedidina be pateisinamų priežasčių. Anot ministerijos, panašaus dydžio ir panašias paslaugas teikiančios gydymo įstaigos elgiasi labai skirtingai. Vienos iš jų padidino algas, pavyzdžiui, Jonavos, Vilkaviškio, Biržų, Kalvarijos ligoninės. Tuo metu kitos to daryti nesiruošia, pavyzdžiui, Jurbarko, Pasvalio, Anykščių, Rokiškio, Druskininkų ligoninės. Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios 17 gydymo įstaigų, o 258 gydymo įstaigos pavaldžios savivaldybėms. Kelių medikams nepakėlusių įstaigų vadovai praėjusią savaitę aiškino, jog neturi tam pinigų, bet žada prie šio klausimo grįžti rudenį. Praėjusiais metais vidutinis mėnesinis gydytojų darbo užmokestis etatui Lietuvoje siekė apie 1368 eurus, slaugytojų – 689 eurus, neatskaičius mokesčių. 2017 metais pirmo pusmečio duomenimis, vidutinis gydytojų mėnesio darbo užmokestis siekė apie 1500 eurus, slaugytojų – 752 eurus, neatskaičius mokesčių.

