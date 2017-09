Į VTEK kreipėsi Teisingumo ministerija. Ji nurodė, kad R.Norvaišis nedeklaravo netiesioginio giminystės ryšio su Kalėjimų departamento Mokymo centre įsidarbinusiu dukters šešuru – vyro tėvu.

Ministerija teigia, kad jam galėjo iškilti interesų konflikto grėsmė, kai 2016 metų liepą R.Norvaišis laikinai pavadavo Mokymo centro direktorę ir galimai nenusišalino nuo sprendimų savo dukters šešuro atžvilgiu.

VTEK aiškinsis, ar R.Norvaišis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Teisingumo ministerija šių metų pavasarį baigė vidinį tyrimą dėl situacijos Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiame Kauno tardymo izoliatoriuje. Dėl nustatytų lėšų panaudojimo, viešųjų pirkimų ir kitų pažeidimų iš pareigų buvo atleistas izoliatorius direktorius Edvardas Kviatkauskas. Vykstant tyrimui atsistatydino ir Kalėjimų departamento vadovė Živilė Mikėnaitė.











5 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.