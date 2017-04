VSD: M. Bastys su J. Kostinu kūrė susipažinimo versiją

VSD trečiadienį išslaptino papildomą dalį informacijos, perduotos parlamentinį tyrimą dėl M.Basčio ryšių atliekančiam Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

Kaip nurodoma VSD informacijoje, kurią turi BNS, 2013 metų vasarį žiniasklaidoje pasirodžius publikacijoms apie A.Merteno susitikimus su tuometiniu Seimo pirmininku Vydu Gedvilu ir premjeru Algirdu Butkevičium, kilo sumaištis bandant išsiaiškinti, kas paviešino informaciją.

M.Bastys, anot VSD duomenų, skundėsi, kad jį puola žiniasklaida bei teigė nesuprantąs, kaip išaiškėjo jo vaidmuo organizuojant šiuos susitikimus.

„M.Bastys norėjo nuslėpti J.Kostino dalyvavimą susitikime su V.Gedvilu, be to, prašė, kad J.Kostinas sugalvotų jo, t.y. M.Basčio, susipažinimo su A.Mertenu istoriją. J.Kostinas pasiūlė versiją, esą M.Bastys ir A.Mertenas susipažino per 2010 metais Maskvoje vykusį J./Kosntino jubiliejų. M.Bastys atsakė jau pasakęs žurnalistams, kad jų pažintis su A.Mertenu prasidėjo vos prieš pusmetį“, - rašoma VSD informacijoje.

2013 metais M. Bastys nuslėpė J. Kostino dalyvavimą susitikime

2013 metų vasario 22 dieną žiniasklaidoje pasirodė informacija apie socialdemokrato M.Basčio vasario 13 dieną organizuotą neskelbtą Rusijos valstybės valdomo branduolinės energetikos koncerno “Rosatom” dukterinės bendrovės “Rusatom Overseas” viceprezidento A.Merteno susitikimą su tuomečiu Seimo vadovu „darbiečiu“ Vydu Gedvilu.

M.Bastys BNS tuomet (2013 vasario 23 dieną) teigė kiek daugiau nei pusmetį pažįstantis A.Merteną. Šio paprašytas sakė ir kreipęsis į Seimo pirmininką dėl neformalaus susitikimo.

“A.Mertenas mane pažįsta, kreipėsi į mane klausdamas, ar būtų galima suorganizuoti susitikimą su Seimo pirmininku, aš kreipiausi į Seimo pirmininką, kad pageidauja “Rosatom” atstovas susitikti, pakalbėti apie “Rosatom” planus, kas yra daroma, kas yra planuojama Karaliaučiaus srityje, Baltarusijoje, kad iš pirmų lūpų Seimo pirmininkas girdėtų apie planuojamus darbus ir, be abejo, norėjo išgirsti, ką Lietuva planuoja daryti atominės energetikos srityje”, - BNS 2013 metais teigė M.Bastys.

Paklaustas, kodėl “Rosatom” atstovai siekė susitikimo su Seimo vadovu, nors pats Seimo pirmininkas pripažįsta, kad atominės energetikos klausimai šiuo metu yra Vyriausybės žinioje, M.Bastys teigė negalįs į tai atsakyti.

Paklaustas, kokiomis aplinkybėmis ir kokiu tikslu pats yra susipažinęs su “Rosatom” atstovu A.Mertenu, kurį vadina “gerai pažįstamu”, parlamentaras taip pat teigė nežinąs, ar galįs tai atskleisti.

“Mane anksčiau yra supažindinę, čia dar buvo prieš daugiau kaip pusmetį. (…) Nežinau, ar aš galiu dabar sakyt (kas supažindino – BNS), turėčiau paklausti žmonių, kurie mane supažindino. (…) Manau, turbūt toks ir buvo tikslas supažindinti su politiku, nežinau, aš į šitą klausimą tikrai negaliu atsakyti, negaliu komentuoti šio klausimo”, - sakė socialdemokratas.

Paklaustas, kas dar dalyvavo Seimo pirmininko kabinete vykusiame susitikime vasario 13 dieną, M.Bastys teigė, jog kiti politikai pokalbyje nedalyvavo, o dėl kitų dalyvių pasiūlė kreiptis į Seimo vadovą.

Siekė susitikimo su tuometiniu premjeru A. Butkevičium

Kaip nurodoma išslaptintoje VSD informacijoje, siekiant gauti politinį palaikymą „Rosatom“ planams Lietuvoje dar 2012 lapkritį J.Kostinas ėmėsi organizuoti A.Merteno vizitą į Lietuvą ir susitikimą su tuometiniu premjeru socialdemokratų vadovu Algirdu Butkevičium.

„Tai buvo bandoma daryti per M.Bastį, kuris buvo informuojamas apie planuojamus energetinius projektus. Pažymėtina, kad organizuodamas vizitą J.Kostinas nuolat informavo „Rosatom“ atstovus apie politinę situaciją Lietuvoje“, - nurodo VSD. 2012 metų gruodį A.Merteno, J.Kostino ir M.Basčio susitikime buvo derinamas A.Merteno ir A.Butkevičiuas susitikimas, kuris turėjo įvykti 2012 gruodžio 4 dieną.

Tačiau minėtą dieną į susitikimą su J.Kosntinu ir A.Mertenu atvyko vienas M.Bastys.

Kaip nurodo VSD, A.Mertenas savo vadovybei Rusijoje paaiškino, kad susitikimas su premjeru neįvyko dėl susiklosčiusios politinės situacijos, tačiau buvo gautas pažadas, kad planuota susitikimas įvyks iškart po to, kai bus galutinai suformuotas ministrų kabinetas.

„A.Mertenas informavo apie kitų 2012 gruodžo 4 dieną vykusių susitikimų rezultatus: (...) Rezoliucija dėl Visagino bus normali (atominei energetika - taip; projektu su „Hitachi“ - ne). Tai tiek trumpai. Smulkmenas pateiksiu susitikimo metu“.

Buvusi premjero Andriaus Kubiliaus vadovauta centro dešinės Vyriausybė planavo naują atominę statyti su Japonijos korporacija „Hitachi“, tačiau 2012 metų pabaigoje į valdžią atėję socialdemokratai paskelbė šiam projektui nepritarsiantys, kol visiškai neįsitikins, kad jis atsipirks. Rusija tuo metu ne kartą yra raginusi Lietuvą prisidėti prie Karaliaučiaus atominės elektrinės projekto, bet Lietuvos vadovai šiuos pasiūlymus atmesdavo.

2013 metų vasario pabaigoje J.Kosntinas padedant M.Basčiui suderino dar vieną neformalų A.Merteno susitikimą su premjeru, kuris turėjo įvykti 2013 metų vasario 13 dieną. Tačiau šio susitikimo nepavykus organizuoti, M.Bastys surengė A.Merteno susitikimą su Seimo pirmininku V.Gedvilu.

Vėliau iš savo vadovo Rusijoje A.Mertenas gavo nurodymą siekti susitikimo su A.Butkevičiui šiam lankantis Ignalinos atominėje elektrinėje. Toks susitikimas įvyko 2013 vasario 22 dieną. Mnėtame susitikime, be kita ko, „Rosatom“ atstovas pasiūlė Lietuvai tapti Baltijos atominės elektrinės akcininke.

A.Butkevičius po minėto susitikimo BNS tuomet sakė, jog „Rosatom“ atstovai pareiškė, jog yra labai suinteresuoti Kruonio hidroakumuliacine elektrine ir galimybėmis joje užtikrinti rezervinius pajėgumus Rusijos Karaliaučiaus srityje statomai atominei elektrinei.