„Nusprendėme atsisakyti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos reformos“, – žurnalistams sakė FNTT apsilankęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. „Pertvarkos negali būti daromos vien dėl pertvarkų. Manau, kad šiuo atveju svarbiau ne statutinių tarnybų skaičius, o tyrimų kokybė ir nusikalstamų veikų prevencija“, – pranešime teigė jis. Vyriausybėje anksčiau svarstyta šią teisėsaugos instituciją sujungti su Muitinės kriminaline tarnyba arba Valstybine mokesčių inspekcija. VRM pranešime pabrėžiama, kad nuspręsta stiprinti FNTT kaip nepriklausomą tarnybą. „Turime ir aktualumo nepraradusį pavyzdį, kai FNTT pareigūnai atliko kratas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Šis atvejis įrodė, kad yra naudinga turėti kelias kontrolės institucijas, kurios savotiškai prižiūri viena kitą“, – tvirtino E.Misiūnas. Anot jo, FNTT turi sukaupusi daug patirties finansinių nusikaltimų tyrimo srityje, valdo daug žvalgybinės informacijos, orientuojasi į stambių finansinių nusikaltimų tyrimą, taip pat – tokių veikų prevenciją. Šias kompetencijas ir toliau ketinama stiprinti. E.Misiūnas teigė, kad Seimui teikiamos Vidaus tarnybos statuto pataisos leis didinti FNTT darbuotojų darbo užmokestį iš vidinių rezervų. Šios tarnybos darbuotojai gauna didžiausias algas iš visų statutinių tarnybų. Žemiausios grandies pareigūnas čia vidutiniškai uždirba 725 eurų „į rankas“. Ministerija žada rugsėjį pateikti būsimojo nuolatinio FNTT vadovo kandidatūrą svarstyti Vyriausybei. Tarnyba nuolatinio direktoriaus neturi nuo kovo, kai baigėsi Kęstučio Jucevičiaus kadencija. Nuo tada įstaigai laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Rameikis. Jis atsisakė komentuoti, ar siekia tapti nuolatiniu FNTT vadovu. „Šita situacija bus įvertinta tiesioginio vadovo“, – žurnalistams sakė Š.Rameikis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba buvo įsteigta 2002 metais, pertvarkius Mokesčių policijos departamentą. Šiuo metu FNTT teigia daugiausiai dėmesio skirianti nusikaltimams, susijusiems su pinigų plovimu, pridėtinės vertės mokesčio grobstymu, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu.











