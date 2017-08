Ministerija BNS informavo, kad tyrimą paskatino „daugybiniai vidaus tvarkos pažeidimai“, tačiau išsamesnių komentarų kol kas neteikė.

Su G.Abeciūnu BNS kol kas nepavyko susisiekti.

Kauno klinikinės ligoninės vadovas G.Abeciūnas kartu su savo pavaduotoju ir dar dviem ligoninės medikais yra kaltinamieji byloje aiškinantis bandymą nuslėpti buvusios Nacionalinės žemės tarnybos vadovės Daivos Gineikaitės neblaivumą. Teismui bylą perduota birželį.

