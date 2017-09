Jo atidarymas numatytas 17 val. Gedimino prospekto scenoje prie Vinco Kudirkos aikštės, pranešė savivaldybė.

Anot jos, viena didžiausių šiemetinių naujienų – 3D audiovizualinis projektas „Neries baletas“. Ekranu šiam neeiliniam reginiui taps prie Karaliaus Mindaugo tilto į nemažą aukštį iškeltas Neries upės vanduo.

„Žiūrovai bus kviečiami leistis į kelionę po Neries upės dugną ir išvysti paslaptingą Vilniaus miesto povandeninį pasaulį, o potyrius sustiprins subtili ir originali baleto šokėjų choreografija bei videoprojekcijoje integruoti žinomi Vilniaus architektūros objektai, pastatai“, – rašoma pranešime.

Videoprojekcijos seansai bus rodomi penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį tarp 23 val. ir 1 val., vieno seanso trukmė apie 15 minučių. Susiję straipsniai: „Sostinės dienos“: kur bus ribojamas eismas

Tris dienas Gedimino prospektas taps „Dūzgiančiu prospektu“, čia bus įrengtos keturios skirtingos veiksmų erdvės.

Atnaujintoje Neries krantinėje įsikurs „Gero maisto krantas“, kur susiburs gausybė maisto vagonėlių, o prie pat upės specialiai įrengta scena „Eksperimentai“ vilios paslaptingais alternatyviosios muzikos garsais.

Katedros aikštėje suplanuoti didieji festivalio koncertai. Penktadienį išskirtinį pasirodymą surengs pasaulinės šlovės sulaukusi britų atlikėja KT Tunstall, ją apšildys „Colours of Bubbles“. Šeštadienio vakarą scenoje karaliaus Lietuvos repo vėliavnešiai „G&G Sindikatas“.

Erdvėje prie Karaliaus Mindaugo paminklo bus įrengtas „Šeimų ir vaikų parkas“, Valdovų rūmuose vyks Operos diena, suplanuotos ir kitos šventinės dovanos vilniečiams ir sostinės svečiams.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.