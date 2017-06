Vilniaus valdžia teigia panaikinusi privilegijuotą politikų eilę miesto ligoninėje

„Iki šio laiko buvo dalykai, kurių neturėtų būti normaliam demokratiškam mieste, tai yra atskiras įėjimas, atskiras aptarnavimas, neaišku pagal kokius kriterijus ir neaišku, kokioms procedūroms. Darome tvarką medicinos srityje ir ši įstaiga yra optimizuojama, ji, kaip filialas, prijungta prie kitos įstaigos. Direktorius, kai pradėjo apžiūrinėti visą ūkį, tai surado tuos nomenklatūrinius likučius. Natūralu, kad kitas žingsnis, kuris daromas nuo šiandien, yra atvėrimas viso to centro visiems vilniečiams“, - žurnalistams teigė meras Remigijus Šimašius, lankydamasis minėtame filiale.

Filialas nuo liepos 1-osios galutinai prijungiamas prie centrinės įstaigos, atsisakant dalies vadovaujančio personalo.

Padaliniui iki sprendimo panaikinti jo juridinį statusą vadovavo buvęs sveikatos apsaugos ministras, buvęs „darbietis“ ir vėliau socialdemokratu tapęs Rimvydas Turčinskas, jis ministro pareigas ėjo 2006-2008 metais.

Kaip teigia sostinės vadovai ir ligoninės direktorius Narimantas Markevičius, privilegijuoti asmenys, įtraukti į atskirą kartoteką, į gydymo įstaigą galėdavo patekti ne per paradinį įėjimą, o per lėktuvų pilotus aptarnaujantį Aviacijos centrą - šio centro medikai be eilės ir aptarnaudavo minimus asmenis.

Anot N. Markevičiaus, kuris ir informavo savivaldybę apie situaciją, tokių pacientų buvo „dešimtys“, nuo šiol jie nebebus įtraukti į jokį atskirą sąrašą, tačiau bus aptarnaujami su visais kitais ligoninės pacientais.

„Tiesą sakant, lankėsi visų partijų atstovai, aišku, dominuoja tradicinės - konservatoriai ir socialdemokratai, deja. Kalbant apie pareigas - yra buvusių ministrų, esamų Seimo narių, signatarų. Bet konkrečiai nereikėtų kaltinti tų žmonių: jeigu yra sudarytos sąlygos naudotis privilegijomis, natūralu, kad žmonės jomis naudojasi. Pirmiausia reikia nesudaryti sąlygų tokioms privilegijoms ir jų nebus“, - sakė už sveikatą atsakingas vicemeras, socialdemokratų vadovas Gintautas Paluckas.

Tuo metu N. Markevičius atkreipė dėmesį, kad filiale veikiantis Aviacijos centras yra vienintelis Lietuvoje atliekantis užsienio aviakompanijų pilotų sveikatos patikrinimus, čia dirba itin kvalifikuoti medikai, centras aprūpintas moderniausia aparatūra.

Avialinijų kompanijos yra sudariusios sutartis dėl maždaug 200 pilotų aptarnavimo, tuo metu privilegijuotų pacientų gydymas, anot direktoriaus, būdavo apmokamas iš ligonių kasų.

Pasak R. Šimašiaus, atskiras pacientų sąrašas, kaip manoma, egzistavo nuo sovietmečio, kadangi ligoninė buvo kelis dešimtmečius įvardijama kaip privilegijuotųjų įstaiga.

Filiale be kitų paslaugų vykdoma ir reabilitacija, čia yra du baseinai, pritaikyti ir neįgaliesiems, vandens procedūroms skirtas padalinys. N. Markevičius tvirtina, kad nuo šiol ligoninės poliklinika, ligoninės infrastruktūra bei paslaugomis galės naudotis visi vilniečiai.

G. Paluckas sako, kad savivaldybė neturi duomenų, kad už paslaugas medikams būtų atsilyginama dovanomis ar pinigais.

Tuo metu R. Šimašius užsimena, kad šiuo metu savivaldybė atlieka vidinį tyrimą dėl situacijos aiškinantis, kaip veikė ši sistema ir ar nebuvo švaistomos ligoninės lėšos bei piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi. Meras pabrėžia, kad šiuo metu filialo vadovas čia jau nebedirba.

„Priklauso nuo to, ką mes atrasime. O akivaizdu, kad buvo negerai“, - teigė meras, paklaustas, ar kreipsis į teisėsaugą.

R. Markevičius žada, kad nuo liepos panaikinus Antakalnio klinikinės ligoninės filialo juridinį statusą čia neliks direktoriaus ir jo pavaduotojo, tai pat naikinama po du vadovus iš Ūkio, Personalo, Statistikos skyrių. Šiuo metu filiale dirba apie 600 darbuotojų, aptarnaujančių beveik 13 tūkst. pacientų, ligoninėje yra 157 lovos stacionariniam gydymui.

Vilniaus klinikinė ligoninė dažnai sulaukia centrinės valdžios dėmesio: pernai rugsėjį taryba nepritarė gydymo įstaigos perdavimui į Sveikatos apsaugos ministerijos rankas - čia planuota steigti Geriatrijos centrą, skirta senolių gydymui.

Ligoninė šį vasarį sulaukė ir dėl to, jog nuomoja radiologijos paslaugas ir neturi savo budinčių specialistų, ji įspėta apie galimą veiklos stabdymą, tačiau vėliau ministras Aurelijus Veryga patikino, kad tai nebus daroma.