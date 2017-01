Vilniaus darželį užpuolė žiurkės

Vilniaus darželį „Drevinukas“ užpuolė žiurkės – savivaldybė žada spręsti problemą.

Dalis tėvų vaikų į šį darželį neleidžia. Tėvai sako, kad vaikai ugdomi ir miega patalpose, po kurių grindimis įsikūrusios žiurkių kolonijos.

Tėvai televizijai TV3 pasakojo, kad darželio vadovybė nesiėmė problemos sprendimo, o vaikai dėl žiurkių ekskrementų pradėjo kosėti, ėmė kamuoti akių perštėjimas ir akių uždegimai.

Darželio atstovai sako, kad pernai gruodį žiurkes naikino kenkėjų naikinimo tarnyba.

Vilniaus savivaldybės atstovai teigia, kad problema bus sprendžiama, ketinama atlikti remontą, tam bus skirta lėšų.

Be to, ketinama atlikti tarnybinį patikrinimą dėl to, kad direktorė nerasta darbo vietoje.