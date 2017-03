Vidaus reikalų ministerijoje darbą pradeda Etikos komisija

VRM pranešė, kad Etikos komisija rekomenduos nuobaudas prasižengusiems tarnautojams.

Išskirtiniais atvejais, kai padaromi šiurkštūs pažeidimai, komisija galės rekomenduoti asmenį ir atleisti.

Be kitų dalykų, Valstybės tarnybos įstatyme šiurkštūs nusižengimai nurodomi kaip nelojalumas valstybei, šiurkštus elgesys su interesantais, netinkamas valstybės ar tarnybos paslapčių naudojimas bei saugojimas, neteisėtas naudojimasis tarnybine padėtimi.

VRM teigia, kad teisinį pagrindą tokiai komisijai atsirasti suteikia Valstybės tarnybos įstatyme numatyta nuostata, jog valstybės tarnautojai privalo laikytis tarnybinės etikos.

Pagal šį įstatymą, valstybės tarnautojų etiką nagrinėja Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

„Viešai jau ilgai svarstoma, ar VTEK pajėgi principingai užtikrinti skaidrumą valstybės tarnyboje. Kyla klausimas, ar yra ką dubliuoti“, – BNS sakė vidaus reikalų ministro atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius.

VRM sukurtos komisijos pirmininku tapo ministerijos patarėjas Povilas Malakauskas.

Jis anksčiau yra vadovavęs Valstybės saugumo departamentui ir Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Be to, vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas nurodė, jog ministerijai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse per mėnesį turi būti sukurti vidaus kontrolės aprašai.

Pasak ministro, įdiegus vidaus kontrolės aprašus, o pačioje ministerijoje – etikos kontrolę, pagerės darbo kokybė, atsiras daugiau planavimo ir atsakomybės.