Kaip skelbia naujienų agentūra BNS, susitikimas už uždarų durų truko daugiau kaip tris valandas. Diplomatai susitikime nedalyvavo, žiniasklaidai iš anksto apie jį nebuvo pranešta. J.Kaczynskis formaliai neužima jokių pareigų Lenkijos vyriausybėje, bet daugelis apžvalgininkų jį vadina įtakingiausiu Lenkijos politiku. Tai - antrasis S.Skvernelio susitikimas su J.Kaczynskiu per metus. Pirmasis įvyko S.Skverneliui dar nebūnant premjeru, tarp pirmojo ir antrojo Seimo rinkimų turų pernai spalį. Susiję straipsniai: Lenkija nori derybų su Vokietija dėl reparacijų už Antrąjį pasaulinį karą Lenkijos prokuratūra dėl L. Kaczynskio lėktuvo katastrofos apklausia D. Tuską Antradienį S.Skvernelis susitiks su Lenkijos ministre pirmininke Beato Szydlo, vėliau dalyvaus keturšaliame Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos premjerų susitikime. Energetika ir tautinės mažumos S.Skvernelis vizito išvakarėse sakė, kad Lietuva ir Lenkija pamažu žengia į naują geresnių santykių etapą. Susitikimuose Varšuvoje numatoma aptarti dvišalius santykius, energetikos, transporto projektus, bendradarbiavimą gynybos srityje. Svarbus lūžis dvišaliuose Lietuvos ir Lenkijos santykiuose įvyko birželio mėnesį, kai sutartį dėl krovinių vežimo geležinkeliais tarifų pasirašė „Lietuvos geležinkeliai“ ir Lenkijos įmonė „Orlen“, valdanti naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose. Taip nutrauktas daug metų trukęs ginčas dėl Lenkijos investicijų Lietuvoje. Lietuvai taip pat svarbi Lenkijos parama siekiant sinchronizuoti elektros tinklus su Vakarų Europa ir spaudimas Baltarusijai dėl statomos Astravo atominės elektrinės. Diplomatai mano, kad susitikimuose iškils klausimai dėl tautinių mažumų padėties.

Lenkijos pareigūnai įvairiuose lygiuose ragina Lietuvos valdžią rūpintis lenkiškų mokyklų išsaugojimu ir įteisinti originalią pavardžių rašybą pagal lenkų kalbos taisykles asmens dokumentuose. Lietuvos pareigūnai savo ruožtu ragina Lenkijos valdžią labiau rūpintis lietuvių švietimo padėtimi Seinų ir Punsko krašte ir kritikuoja dėl svarstymų Lenkijos pase naudoti Vilniaus Aušros vartų atvaizdą, Susitikimuose gali būti aptariami ir Varšuvos nesutarimai su Briuseliu. Europos Sąjungos (ES) pareigūnai grasina Lenkijai sankcijoms dėl prieštaringos teismų reformos ir atsisakymo priimti pabėgėlius.











12 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.