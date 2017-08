Kaip skelbia Aplinkos ministerija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos kuriamas centras bus skiriamas ornitologiniam turizmui, kai žmonės savo laisvalaikį skiria paukščiams stebėti.

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius Eimutis Gudelevičius tikisi, kad šis centras pradės veikti po metų. Jis įsikurs netoli Merkinės, prie Mergelės akelių ežero, direkcijai priklausančiame pastate.

Centre lankytojai galės susipažinti su Dzūkijai būdingais paukščiais. Be to, bus įrengtos vietos paukščiams stebėti ir viename, ir kitame Nemuno krante, sutvarkytos dvi salos, kuriose peri Lietuvoje retos upinės žuvėdros, gausybė tilvikinių šeimos paukščių.

Paukščių stebėtojai, pasak E.Gudelevičiaus, jokio poveikio sparnuočių gyvenimui nedarys, nes dauguma paukščių įsikūrę Nemuno salose, o žmonės juos stebės iš krante įrengtų stebyklų. Tad paukščius nuo juos stebinčių žmonių skirs vanduo.

Kapitalinis pastato, kuriame bus įkurtas centras, remontas, stebėjimo vietų ir kempingo įrengimas kainuos per 200 tūkst. eurų. Lėšų šiam projektui įgyvendinti tikimasi gauti iš ES fondų.











